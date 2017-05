O puștioaică de 14 ani e Miss Satu Mare 2017

O puștioaică de numai 14 ani a câștigat ediția din acest an a concursului de frumusețe Miss Zilele Orașului Satu Mare 2017. Am zice glumind nițel că fiind în apropiere de 1 Iunie, ediția din acest an a Zilelor Orașului ne-a oferit un spectacol doi într-unul.

În total, la concurs s-au înscris 12 concurente. După prezentarea în ținuta de zi, a urmat prezentarea în ținută sport, după care a urmat prezentarea în ținuta de seară. În urma acestor trei probe, prezentate de colegul nostru Victor Constantinovici, juriul a decis:

Primul loc i-a fost atribuit concurentei cu nr. 2, Amalia Simon, în vârstă de 14 ani, elevă la Școala Gimnazială ”Grigore Moisil”. Locul doi a fost ocupat de concurenta cu nr. 6, Larisa Verdeș, elevă la Școala Gimnazială Avram Iancu, poziția a treia a podiumului fiind ocupată de Jessy Jeley, de 17 ani, elevă la Colegiul Tehnic Eliza Zamfirescu.

Totodată, concurenta cu nr. 9, Kernek Borbala, 17 ani, elevă la Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoș”, a luat premiul de eleganță, în timp ce premiul de popularitate i-a revenit concurentei Ketrin Lusia, de 14 ani, elevă la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”.

Rareş Jucan