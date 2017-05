Pasarelele nu vor fi reabilitate, ci se schimbă doar plasele

Primarul Kereskenyi Gabor a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că plasa montată în urmă cu un an nu este corespunzătoare şi că se va monta o altă plasă mai rezistentă după care încă o plasă. “Chiar astăzi după amiază sau mâine alpiniştii vor schimba acele plase. În primul rând plasa care este actualmente nu este una de protecţie. Noi acum vom amplasa o plasă metalică de protecţie şi sub plasa metalică vom mai amplasa o plasă”, a spus edilul. El nu a ratat ocazia de a spune, din nou, că actuala administraţie are multe realizări şi că are mult de recuperat după mandatul primarului anterior. “Putem să râdem, sunt într-adevăr nemulţumiri şi neajunsuri. De exemplu şi groapa de evenimente va intra în reabilitare şi Pasajul Coposu şi pista de biciclişti vor intra în reabilitare. Trebuie să observăm şi lucrurile bune care se întâmplă în oraş. În ultimul an s-au făcut reparaţii de străzi care nu s-au mai făcut de foarte mulţi ani, motiv pentru care este foarte mult de recuperat”, a mai spus primarul.