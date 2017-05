Proiect european privind protecția patrimoniului natural și cultural, derulat de ADI Satu Mare

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare organizează, în perioada 16-17 mai 2017, prima întâlnire a experților în cultură transfrontalieră din cadrul proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage. De asemenea, tot în această perioadă a fost organizată și cea de a doua întâlnire a grupului de coordonare al proiectului format din managerii de proiect din partea fiecărui partener.

Prezentarea proiectului

Ieri, la sediul Filialei Satu Mare a Universității de Vest Vasile Goldiș a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia au fost prezentate obiectivele acestui proiect. La eveniment au fost prezenți Pataki Csaba – președintele Consiliului Județean Satu Mare și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, Nicoleta Lașan – director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, Xoan Vázquez Mao, Secretar General al Eixo Atlantico – Partener Lider în cadrul proiectului, dar și ceilalți oameni implicați în proiect.

Președintele Pataki Csaba a arătat că acest proiect este unul ambițios și că pot fi implementate și altele de acest gen. ”Este un proiect ambițios. În Satu Mare au fost salvate o serie de obiective deosebite, aici mă refer la Cetatea din Ardud, Castelul din Carei, Centrul din Grădina Romei sau Casa Meșteșugarilor. De asemenea, județul Satu Mare are și trei zone protejate Natura 2000. Prin acest proiect care începe la Satu Mare și care durează ani de zile se va lega o rețea de astfel de proiecte, și cu experiența musafirilor noștri de astăzi vom putea genera și alte proiecte pe acest segment. Opinia publică va fi informată despre derularea acestui proiect”, a precizat Pataki.

În continuare, Nicoleta Lașan a prezentat proiectul în sine și principalele sale obiective. Proiectul EPICAH își propune să îmbunătățească instrumentele de politică privind protecția transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural și dezvoltarea, prin schimbul de experiență și de bune practici între parteneri cu o vastă experienţă în dezvoltarea de strategii, de proiecte și acțiuni în acest domeniu pe baza proceselor de cooperare transfrontalieră. Prin intermediul acestui proiect, factorii de decizie responsabili de protejarea și promovarea patrimoniului natural și cultural din județul Satu Mare vor avea posibilitatea de a participa la schimburi de experiență în domeniul conservării, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural și cultural dar și de a învăța noi metode de abordare a procesului de gestionare mai eficientă a patrimoniului natural și cultural transfrontalier. De asemenea, Xoan Vázquez Mao a vorbit despre importanța acestui proiect în zona de frontieră. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe și are un buget total de 1.707.360 EUR din care 1.451.256 EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională și are o perioadă de implementare de 5 ani.

Întâlnirea de la Satu Mare

La întâlnire au participat specialiști în domeniul culturii transfrontaliere precum și manageri de proiect reprezentând toți cei 9 parteneri: Axa Atlantică a Nord-Vestului Peninsular din Braga -Portugalia având calitatea de partener lider cu rol de coordonare, Axa Atlantică a Nord-Vestului Peninsular din Vigo şi Asociaţia Iberică a municipalităţilor din valea râului Duero din Spania, Agenţia de Dezvoltare a văii Elsa din Empoli-Italia, Asociaţia non-profit a Regiunii viticole Tokaj -Ungaria, Fondul Regional de Dezvoltare a Macedoniei de Vest din Kozani-Grecia, Centrul de cooperare transfrontalieră a lacului Peipsi din Tartu-Estonia, Agenţia Regională de Dezvoltare a Regiunii Pilsen-Cehia, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare.

Cu ocazia acestor întâlniri au fost dezbătute și clarificate aspecte privind managementul proiectului și principalele activități ale acestuia, precum și aspecte privind activitatea experților cooptați în cadrul proiectului.

Cristian Stan