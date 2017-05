Protest spontan al grefierilor sătmăreni

Grefierii Tribunalului şi Judecătoriei Satu Mare au organizat ieri o acțiune de protest ce s-a desfășurat chiar în fața sediului Palatului de Justiție din Satu Mare. Grila de salarizare este principala nemulțumire a celor circa 50 de grefieri sătmăreni.

”Principala nemulțumire pentru care noi ne aflăm astăzi aici este grila de salarizare, proiect trecut deja de Senat și care se află în dezbatere la Camera Deputaților. Ori, în condițiile în care atribuțiile noastre, ale grefierilor, sunt în majoritate pentru studii superioare juridice, redactăm încheieri de hotărâri, care presupun o oarecare pregătire profesională, un oarecare vocabular, muncă multă peste programul normal, care nu este remunerată, ne așteptam să fim apreciați în alt mod. Zilele anterioare, noi aveam un coeficient de salarizare de șapte. În acest moment, grefierul a ajuns la un coeficient de 2,17, ceea ce înseamnă pentru noi o scădere majoră, am ajuns la o treime din drepturile pe care le aveam raportat la coeficientul din grilele existente în acest moment. Asta în condițiile în care, din 2015, atribuțiile noastre au fost dublate. Am făcut tot felul de amendamente cu privire la nemulțumirile noastre dar nu am fost luați în considerare”, a precizat Mirela Ardelean, grefier în cadrul Tribunalului Satu Mare.

Grefierii spun că, în urma aplicării prevederilor, pot pierde chiar până la 1.300 de lei din salarii, iar cei cu studii medii vor avea salarii mai mari.

“După cum se prezintă grilele respective, salariul nostru nici măcar nu rămâne la fel, ci scade efectiv. Problema este că în ultimii ani noi am primit multe atribuţii, transferate de la magistraţi şi automat răspunderea muncii noastre a crescut. Dacă înainte un grefier avea un salariu cam la 80% din cel al unui judecător, în prezent am ajuns undeva la 25%. Apoi este şi problema legată de incompatibilităţi, de faptul că noi nu putem desfăşura şi alte activităţi, de altă natură. Medicii profesează în particular, profesorii pot da meditaţii, noi însă avem incompatibilităţi. Mai este problema diferenţelor salariale dintre funcţiile de conducere şi cele de execuţie. Este o discrepanţă foarte mare. Nu se vorbeşte nici despre ore suplimentare. Sunt lucruri care nu au fost prevăzute în acest proiect”, spun reprezentanții grefierilor.

Protestatarii nu exclud nici o eventuală grevă generală pe termen nelimitat, asta dacă doleanțele lor nu vor fi aprobate.

Cristian Stan