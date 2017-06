Sătmăreanul Bogdan Bratiș și-a lansat single-ul de debut în Marea Britanie

Bogdan Bratiș este un tânăr artist extrem de talentat care ani de zile a onorat județul Satu Mare prin prestațiile sale oriunde a mers. Recunoașterea națională a venit după ce a participat la unul dintre sezoanele show-ului de talente X Factor România, când a ajuns până departe, în etapele superioare al competiției.

Ce s-a întâmplat după X Factor

“Imediat după X Factor, m-am întors în Satu Mare pentru incă un an, iar mai apoi am plecat în București și am activat în câteva trupe de cover. În același timp, a trebuit să mă concentrez pe învățat pentru că Bacalaureatul bătea la ușă. Mi-a fost foarte greu… aveam concerte săptamânal, iar eu eram mai tot timpul obosit la școală. A fost dificil să mă integrez la școală în București, oamenii fiind foarte diferiți. Cu toate acestea, acești doi ani petrecuți in București au fost minunați. Am avut ocazia să întalnesc oameni valoroși și am câștigat foarte multă experiență. De asemenea, am reușit să-mi fac foarte mulți prieteni.” – a declarat pentru Gazetă Bogdan Bratiș.

În prezent, “Bratis” – așa cum este numele lui de scenă internațional – se află în Marea Britanie, unde studiază muzică și producție muzicală – adică ceea ce și-a dorit dintotdeauna – într-un mediu avansat. “Am ales să merg în Marea Britanie deoarece am vrut să studiez producția muzicală, cursurile în acest domeniu fiind foarte puține și scumpe în România. Totodată, am vrut să țintesc mai sus. UK este una din cele mai mari exportatoare de muzică din lume, iar șansele mele de a-mi creea o carieră muzicală de succes sunt mult mai mari. Concurența este la fel de mare, adevărat, dar într-un final asta mă va ambiționa să evoluez și mai mult.” – a provestit Bogdan.

Și-a lansat piesa de debut în Marea Britanie

Să lansezi o melodie originală implică un proces foarte elaborat, de la inspirație, la producția în sine a piesei și până la promovare. Să reușești ca artist de naționalitate română acest lucru într-o țară ca Marea Britanie este – puțin spus – lăudabil. “<<A Better Me>> este single-ul meu de debut în Marea Britanie. Este o piesă care vorbește despre ideea de a nu te lăsa batut, încercarea de a merge mai departe chiar dacă ai căzut. Am scris piesa în căminul în care locuiam și am produs-o în studiourile “Southampton Solent University”. Mă bucur că în sfârșit ceva ce a ieșit din mâinile mele este acolo unde îi este locul, adică la urechile publicului. Lansarea oficială s-a făcut prin CDbaby, iar piesa poate fi găsită pe majoritatea platformelor online de specialitate (Spotify, iTunes, Deezer, Youtube etc.), dar și pe rețelele de socializare.” – spune Bogdan Bratiș.

Având cu siguranță o viziune mai largă acum asupra industriei muzicale, întrebat fiind în ce fel este diferită industria de acolo față de cea din România, Bogdan a spus: “Este foarte diferită din multe puncte de vedere. În opinia mea, România are o industrie muzicală foarte puternică, avem artisti foarte talentați care au reușit să iasa in evidență și în afară. În schimb, când vorbești de UK, expunerea este mult mai mare. Marea Britanie, țară vorbitoare de limba engleză, îți oferă o mulțime de șanse, iar limitele nu se vor mai rezuma doar la o singură țară. În ziua de azi mai toți tinerii cunosc limba engleză și astfel, automat publicul e mult mai larg.”

Rareş Jucan