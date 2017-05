Sepsi sau UTA?

Liga a 2-a

Doua etape au mai ramas de jucat in liga a 2-a. Si avem o singura necunoscuta… Cine va merge de pe doi, direct in prima divizie. In lupta au mai ramas Sepsi si UTA iar covasnenii au clar prima sansa…

Iată rezultatele etapei a 36-a:

Juventus Buc. – F. Suceava 5-1

Bustea 21, Călințaru 38, Ilin 73 și 82, Chipirliu 85 / Vraciu 70

Sepsi Sfântu Gheorghe – Dacia Unirea Brăila 3-0

Greu 10, Huiban 40, Iovu 90

Luceafărul – CS Mioveni 2-1

Chiş-Toie 3, Hlinca 90+5 / Gălan 33

Afumați – Metalul Reșița 5-2

M. Dedu 23, Costache 31 și 43, Vlada 90+1, Ad. Popa 90+3 / Buduroi 13 și 48

Călărași – Chindia 3-1

Țără 39, Kanda 60, R. Licu 90+3 / Cherchez 4

Ac.Clinceni – ASU Poli 2-2

Olimpia Satu Mare – CSM Râmnicu-Vâlcea 3-0 (f.j.)

UTA – CS Balotești 1-2.

FC Brașov stă.