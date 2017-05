Supershow pe circuit și pe… cer la Campionatul Internațional de Rally Sprint

Campionatul Internațional de Rally Sprint a mai bifat o premieră. Inimosul David Seletye, direcorul ACR Satu Mare, a reușit performanța de a duce etapa a 3-a a acestui sezon pe aeroport. Iar circuitul amenajat pe pistă a atras ca un magnet un număr de 88 de participanți. Un record în istoria competiției.

Printre ei și mulți sătmăreni, așa cum era și de așteptat, iar dintre ai noștri, Natalia Iocsak din Livada a încântat din nou reușind să se impună la juniori și feminin.

Etapa a 3-a a Campionatului Internațional de Rally Sprint a avut loc pe Aeroportul din Baia Mare în paralel cu Mitingul aviatic, Baia Mare Air Show 2017.

In organizarea ACR Sucursala Satu Mare – Maramures, a Cluburilor Sportive: Auto Karting Rider’s Satu Mare, Xtreme Adventure Baia Mare si XPO Racing Baia Mare, respectiv Consiliul Judetean Maramures, etapa aceasta a aliniat la start un NUMAR RECORD de 88 de concurenti (recordul de participare doborat a fost stabilit etapa trecuta la Satu Mare cu 79 de concurenti). Concurentii au venit din Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Livada, Carei, Targu Mures, Miercurea Nirajului, Bistrita Nasaud, Periam, Cluj Napoca, Timisoara, Oradea, Satu Mare, Ungaria si Austria, iar intrecerea s-a adresat atat pilotilor debutanti cat si celor avansati.

În condiții de vreme excelentă pentru desfasurarea evenimentului, un public foarte numeros a venit la Air Show 2017, iar in prima parte a zilei a gustat din evenimentul auto derulat peste orarul programat initial. De la amiază spectatorii au avut optiunea de a vedea atât spectacolul auto pe circuitul amenajat cat si showul de pe cer, unde parasutistii si pilotii Aeroclubului Romaniei au facut un show de exceptie. Competitia auto s-a desfasurat fara nici un incident, fiind respectate masurile de securitate care se impun in situatiile unui concurs care se desfasoara atat de aproape de spectatori. In atmosfera demna de un raliu dedicat profesionistilor, concurentii au incercat in cele doua manse sa parcurga traseul in cel mai scurt timp spre deliciul spectatorilor.

Castigatorii primei etape pe categorii:

Grupa JUNIORI : locul 1. Iocsak Natalia Ramona 13 ani (Ungaria, Honda), locul 2. Kiss Szilárd 14 ani (Miercurea Nirajului, Opel Astra); locul 3. Pelici Darco Antonio 16 ani (Timisoara, Honda )

FEMININ: locul 1. Iocsak Natalia Ramona (Ungaria, Honda Civic) ; 2. Kiss Pamela (Satu Mare, Opel Astra)

DEBUTANTI:

CLASA 1 – 1.Lupulescu Adrian (Timisoara, Suzuki Swift); 2. Ciotau Alexandru (Timisoara, Citroen Saxo) , 3. Toth Adalbert (Livada/SM, Mazda 323)

CLASA 2. – 1. Toma George Adrian (Baia Mare, Renault Clio) ; 2. Maercsak Cristian (Baia Sprie, Opel Astra), 3. Samoila Alexandru (Baia Mare, Opel Corsa)

AVANSATI

CLASA 1 – 1. Uram Andrei (Oradea, Mazda 323); 2. Pasca Ovidiu (Baia Mare, MG ZR 1,8); 3. Tarta David (Baia Mare, MG ZR 1,8)

CLASA 2 – 1. Popa Claudiu (Timisoara, Opel Kadett); 2. Németh Péter (Timisoara, Renault 5) 3. Veress Tamas Istvan (Baia Mare, Opel Manta)

CLASA 3 – 1. Fasie Sorin (Sanmartin/BH, Peugeot 206); 2. Stecka Florin (Satu Mare, BMW); 3. Gobel Eduard (Baia Mare, BMW)

CLASA 4 – 1. Andor Marius (Baia Mare, Mitsubishi Evo); 2. Hudema Marius (Timisoara, Subaru STI); 3. Pasca Ovidiu (BM, Mitsubishi Evo);

OPEN – 1. Pasca Ovidiu (Baia Mare, Mitsubishi Evo); 2. Popa Claudiu (Timisoara, Opel Kadett); 3. Uram Andrei (Oradea, Mazda 323);

ECHIPE – 1. XPO Reacing Team – Baia Mare; 2. Sport Masters YEAR 2012 – Timisoara; 3. Full Throttle Racing – Oradea

Organizatorii multumesc

-autoritatilor implicate in buna desfasurare a competitiei:

Jandarmeria Cluj Napoca si Baia Mare, Directia Politiei Transporturi Maramures, ISU Maramures, Aeroportul International Baia Mare,

Consiliul Judetean Maramures

-sponsorilor:

ATP MOTORS, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE, BIZO, MEDIA PRINT, ZETEA TRANSILVANIA, ALI-BABA TRANS, MILAN srl, ESEDRA, SPORT MANIA, BP RACING.ro