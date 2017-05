Terenul echipei Talna Oraşu Nou, suspendat patru etape

Şedinţă lungă şi plină de evenimente marţi după amiază la Comisia de disciplină a AJF Satu Mare.

Cel mai discutat caz a fost cel de la Oraşu Nou unde la meciul Talna-Victoria Carei un spectator a agresat arbitrii. În urma audierii celor implicaţi şi a consultării rapoartelor suplimentare s-au luat următoarele decizii:

– omologarea rezultatului cu scorul de 3-0 in favoarea echipei Victoria Carei, conform hotararii Adunarii Generale AJF Satu Mare.

– Suspendarea terenului echipei Talna Orasu Nou pentru 4 (patru) jocuri și amenda 275 lei, conform articolului 83, 2, d.

– Tot la acest joc a fost eliminat jucatorul Bere Casian (Orasu Nou), pentru injurii la adresa arbitrului. Comisia hotaraste suspendarea jucatorului Bere Casian pentru 2 (doua) jocuri și amenda 110 lei conform art. 63, 2, 2.

– Jucatorul Filip Denis (Orasu Nou) a fost eliminat pentru primirea a doua avertismente in cursul aceluiasi joc. Comisia hotaraste suspendarea jucatorului Filip Denis pentru 1 (un) joc și 30 lei amenda, conf. art. 63, 2, 1.

Alte sancţiuni:

– Jucatorul Erdei Sandor (Talna Orasu Nou) a fost eliminat pentru primirea a doua avertismente in cadrul aceluiasi joc. Comisia hotaraste suspendarea jucatorului Erdei Sandor pentru 1 (un) joc și 30 de lei amenda conform art. 63 , 2, 1.

– La meciul Vointa Doba – Turul Micula a fost eliminat jucatorul Boitor Gheorghe (Vointa Doba) pentru fault grosolan (fără urmări). Comisia hotaraste suspendarea jucatorului Boitor Gheorghe (Vointa Doba) pentru 2 (doua) jocuri și amendă 30 lei, conform art. 63 , 2, 4, a.

– La meciul Victoria Apa – Unirea Tasnad au fost eliminati jucatorii: Bordac Mircea (Victoria Apa) pentru lovirea cu palma a adversarului. Comisia hotaraste suspendarea jucatorului Bordac Mircea pentru 3 (trei) jocuri și 90 de lei amendă, conform art. 63, 2, 4, a; Maxim Vlad (Unirea Tasnad), pentru lovirea cu palma in fata a adversarului. Comisia hotărăște suspendarea jucătorului Maxim Vlad (Unirea Tășnad) pentru 3 (trei) jocuri și 90 de lei amendă, conform art. 63 , 2, 4, a.

– La meciul Viile Satu Mare – Speranța Halmeu a fost eliminat jucătorul Kanalos Robi (Speranța Halmeu), pentru comportare violentă. Comisia hotărăște suspendarea jucătorului Kanalos Robi 4 (patru) jocuri și 100 de lei amendă conform art. 62, 2, 4, a.

– Jucătorul Găvruș Doru (Viile Satu Mare) a fost eliminat pentru comportare violentă. Comisia hotărăște suspendarea jucătorului Găvruș Doru pentru 4 (patru) jocuri și 100 de lei amendă, conform art. 63, 2, 4, a.

– La meciul AS Livada – Dari Lipău a fost contestată identitatea unui jucător al echipei gazdă de către delegatul echipei Dari Lipău. În urma acestei contestații, s-a trecut la identificarea jucătorului și s-a constatat ca fiind întemeiată, motiv pentru care Comisia hotărăște omologarea rezultatului cu scorul de 3-0 în favoarea echipei Dari Lipău, conform art. 83, 13 și 100 de lei amendă.

– La meciul A.S. Căpleni – Schwaben Cămin a fost eliminat jucătorul Kodos Edwin (Cămin), pentru primirea a două avertismente în cadrul aceluiași joc. Comisia hotărăște suspendarea jucătorului Kodos Edwin pentru 1 (un) joc și 20 de lei amendă, conform art. 63, 2, 1.

– La meciul Crasna Craidorolț – Victoria Tiream a fost eliminat jucătorul Mureșan Mădălin (Craidorolț), pentru primirea a două avertismente în cadrul aceluiași joc, Comisia hotărăște suspendarea jucătorului Mureșan Mădălin pentrun 1 (un) joc și 20 de lei, conform art. 63, 2, 1.

– La meciul Egri Sasok Agriș – Atletic Craidorolț a fost eliminat jucătorul Kiraly Claudiu (Agriș) pentru fault grosolan (fără urmări). Comisia hotărăște suspendarea jucătorului Kiraly Claudiu pentru 2 (două) jocuri și 40 lei amendă, conform art. 63 ,2, 4, a.

– La meciul Unirea Bercu – AS Cetate Ardud a fost eliminat jucătorul Huja Viorel (Cetate Ardud) pentru injurii la adresa arbitrului. Comisia hotărăște suspendarea jucătorului Huja Viorel pentru 2(două) jocuri și 40 de lei amendă, conform art. nr. 63, 2, 2.

– La jocul Victoria Apa-Unirea Tășnad nu au fost achitate baremurile oficialilor (arbitru, arbitri asistenți și observator) de către echipa Victoria Apa, comisia hotărăște conform articolului nr. 83.12 neprogramarea echipei Victoria Apa, dacă până la data de 05.05.2017, ora 12.00, echipa nu achită toate baremurile restante la sediul AJF.