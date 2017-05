“The Special One” şi la United!

Jose Mourinho a fost in culmea fericirii dupa castigarea Europa League cu Manchester United si a tinut sa se pozeze cu trofeul aratand trei degete pentru cele trei trofee cucerite in acest sezon.

Cu toate acestea, tehnicianul portughez nu a uitat de victimele atentatului sinucigas de la Manchester si a oferit o declaratie emotionanta.

“As schimba acest trofeu cu viata victimelor atentatului de pe Manchester Arena. Nu as sta pe ganduri”, a spus Mourinho.

De altfel, conducerea lui Manchester United a solicitat UEFA sa anuleze conferinta de presa dinaintea finalei cu Ajax.

Inaintea startului partidei cele doua echipe au tinut un moment de reculegere la centrul terenului.

Festivitatea de premiere de la final a fost una restransa, bucuria invingatorilor fiind mai degraba rezervata.

La primul sezon pe banca lui Manchester United antrenorul Jose Mourinho a castigat Supercupa Angliei, Cupa Ligii Angliei si Europa League, reusind sa readuca trupa de pe Old Trafford in grupele Champions League in pofida locului sase din campionat.