Un bărbat care a tâlhărit o bătrână, arestat de polițiști

Un bărbat din Tășnad, bănuit de comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, a fost identificat şi arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a tâlhărit o femeie de 89 de ani. În data de 06.05.2017, la ora 01.30, I.P.J. Satu Mare a fost sesizat telefonic de către un bărbat din Tășnad, despre faptul că nu cu mult timp în urmă persoane necunoscute au pătruns în locuinţa bunicii sale, în vârstă de 89 ani, domiciliată în Tășnad, în scop de jaf.

Ajunşi la faţa locului, polițiștii Compartimentului Investigaţii Criminale şi tehnicienii criminaliști ai Poliției Oraș Tășnad au stabilit că, în jurul miezului nopții, o persoană necunoscută a intrat peste ea în locuinţă şi sub ameninţare cu acte de violenţă, profitând de faptul că nu se poate apăra, i-a furat mai multe bunuri. Poliţiştii au continuat cercetările sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei, reuşind în scurt timp, respectiv în jurul orei 03.30, să-l identifice pe principalul bănuit de comiterea faptei, ca fiind un bărbat de 29 de ani, din Tășnad. În sarcina acestuia s-a reținut faptul că după escaladarea gardului împrejmuitor, a pătruns în locuința victimei pe uşa închisă dar neasigurată și sub ameninţări cu acte de violenţă, a deposedat-o de cerceii şi verigheta pe care victima le purta, iar dintr-o borsetă aflată în locuință, a sustras suma de aproximativ 600 lei.

Cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, iar în data de 07.05.2017, ca urmare a prezentării acestuia de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă, Judecătoria Carei a emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, urmand ca cercetările să continue sub aspectul savârşirii infracţiunii de tentativă la tâlhărie calificată.