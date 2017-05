Viitorul şi Steaua îşi cunosc posibilii adversari din turul 3 preliminar

Reprezentantele Romaniei in viitoarea editie a Ligii Campionilor, Viitorul si Steaua, au in acest moment in fata lista posibililor adversari pe care i-ar putea intalni in turul 3 preliminar, faza a competitiei in care isi incep aventura europeana.

Aflata la doar al doilea sezon in cupele europene, Viitorul nu are un coeficient care sa-i permita plasarea in urna favoritelor, astfel ca la tragerea la sorti va intalni adversare dintre cele mai tari.

Echipa lui Gheorghe Hagi ar putea intalni una dintre urmatoarele echipe:

Olympiakos Pireu (Grecia), Celtic Glasgow (Scotia), Salzburg (Austria) sau FC Copenhaga (Danemarca), Legia Varsovia, Ludogoret Razgrad (Bulgaria), APOEL Nicosia (Cipru) sau BATE Borisov (Belarus).

La prima vedere niciunul dintre acesti adversari nu sunt deloc la indemana celor de la Viitorul, toate formatiile de mai sus fiind obisnuite cu Liga Campionilor aproape an de an.

Spre deosebire de Viitorul, Steaua va merge pe ruta ligii si ar putea intalni una dintre urmatoarele echipe: CSKA Moscova (Rusia), Ajax Amsterdam (Olanda), Dynamo Kiev (Ucraina), Viktoria Plzen (Cehia) sau Club Brugge (Belgia). Ajax ar putea sa dispara de pe aceasta lista daca va castiga Europa League in fata celor de la Manchester United, caz in care “lancierii” vor obtine un loc in grupele Ligii Campionilor. Cunoscuta pentru sansa pe care o are la tragerea la sorti, Steaua ar putea da peste Viktoria Plzen sau Club Brugge, cei mai accesibili adversari din aceasta lista.