Zilele Oraşului, cu bune şi rele

S-a mai încheiat o ediţie a Zilelor Oraşului în care mii de sătmăreni au chefuit trei zile şi trei nopţi, ca-n poveşti. Autorităţile au promis că anul acesta vom avea mai multă curăţenie, şi s-au ţinut de cuvânt, după cum au hotărât să pună sub „prohibiţie” micii, hamsiile şi kurtos kalacs-ul. Dacă hamsiile au lipsit cu desăvârşire (mulţam lui Dumnezeu), micii şi celebrii colaci Kurtos au putut fi savuraţi, ce-i drept nu în zona scenei mari, lucru care iar e bine că s-a întâmplat. Parcă şi comerţul la tarabe a fost ceva mai civilizat decât în alte ediţii, în sensul că nu am văzut tot felul de indivizi dubioşi cu marfă la fel de dubioasă, după cum nici cerşetorii pripăşiţi de prin toate colţurile ţării n-au mai agasat cetăţenii pe la mese. La capitolul minusuri credem că a fost sistemul de sonorizare foarte slabă, lucru remarcat de mai toţi cei prezenţi la concerte, imputat chiar şi de către Dr. Alban (acesta fiind şi motivul pentru care acesta a coborât mai repede de pe scenă). De asemenea, au fost şi unele nemulţumiri ale sătmărenilor, care au postat pe facebook faptul că firma care a pus în „scenă” focul de artificii a lăsat gunoiul după ei (foto) şi aşa se face că duminică dimineaţa puteau fi zărite încă rămăşiţe de la „sindrofia” din seara anterioară. În rest o ediţie de Ziua Oraşului ceva mai civilizată decât în anii anteriori însă cu mult sub ceea ce se întâmplă în oraşele mari. (n.r. Ziua Oraşului Satu Mare a coincis cu cea a Clujului şi este suficient să tragem cu ochiul la ce s-a întâmplat în Capitala Ardealului ca să ne dăm seama că încă suntem nişte „provinciali” şi la capitolul acesta).