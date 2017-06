A venit vara și tot nu am învățat nimic!

Căldură mare, soare, a venit vacanța și sătmărenii noștri dragi iar se pozează pe rețelele de socializare în vacanțe și se mai și laudă cu asta! Lucru bun, înseamnă că oamenii au bani, dar… că așa e în viață, întotdeauna este un dar, uită că an de an în perioada concediilor sunt cele mai multe spargeri! Și na, cum să nu ai surprize când vii acasă și vezi că jumate casa ‘’a plecat ‘’ într-o vacanță și ea din moment ce pui poze și scrii ce fain îi colo ce cald îi dincolo, practic dai o invitație deschisă hoților! Se chinuie săracii polițiști an de an cu acele campanii de prevenire în care ne spun clar ce trebuie să facem și să nu facem când suntem în concediu, că noi tot cu ale noastre! Culmea e că una din principalele îndemnuri este să nu specifici că ești în vacanță și să nu pui poze decât la întoarcere! Sperăm că cei care citesc să ia aminte! În rest, vacanță plăcută celor care se pregătesc!