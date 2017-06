Amenzi colosale pentru membrii leneși ai comisiilor locale

Membrii comisiilor locale de fond funciar sunt pasibili de amenzi usturătoare din partea Prefecturii Satu Mare dacă nu se pun serios pe treabă. Șeful Serviciului juridic şi contencios administrativ din cadrul Prefecturii Satu Mare a arătat ieri, în cadrul ședinței Comisiei Județene de Fond Funciar, că amenzile sunt foarte mari.

Amenzi uriașe

Cosmin Dorle a arătat că sunt unele comisii locale de fond funciar care nu-și fac treaba și că acestea vor fi sancționate. ”Din punctul de vedere al Comisiei Județene de Fond Funciar o să încercăm să ne facem cât mai des datoria, în funcție de cum vin dosarele de la comisiile locale. Avem de lucru. De exemplu, astăzi, avem 5 puncte pe ordinea de zi. Sunt în jur de zece comisii care au depus dosare pentru analiza comisiei județene. Avem însă și câteva excepții la nivel de județ, câteva comisii locale care, din păcate, deocamdată nu vin cu dosare. Se are în vedere și un plan de lucru al unei comisii constituite prin ordinul prefectului de a face deplasări pe teren la comisiile locale unde nu se desfășoară activități și probabil se va ajunge și la sancțiuni”, a arătat Cosmin Dorle. Șeful Serviciului Juridic a mai precizat că aceste amenzi sunt foarte mari.

”Aceste sancțiuni sunt destul de mari. Încep de la 10.000 de lei și pot ajunge și până la 100.000 de lei. Sancțiunea se dă fiecărui membru al comisiei locale care se face vinovat. Începând de la secretar, președintele comisiei, care de obicei este primarul, sau orice membru care se face vinovat”, a mai precizat Dorle.

Multe reclamații

Prefectul Darius Filip a întărit cele spuse de Cosmin Dorle, adăugând faptul că sunt foarte multe reclamații la adresa unor comisii locale care nu-și fac treaba și că, foarte probabil, acestea vor primi amenzi usturătoare.

”Sancțiunile sunt concepute pentru a fi aplicate. Sunt o grămadă de sesizări, chiar și de la Avocatul Poporului, cu privire la neaplicarea legii de către o parte a unor membri a unor comisii locale de fond funciar. Și atunci va trebui, într-adevăr, dacă nu se rezolvă, să ne facem datoria și să aplicăm și sancțiuni. Dar noi încercăm în prima fază și fără sancțiuni. Unde nu se poate, vom aplica și sancțiuni”, a spus Darius Filip.

Totodată, prefectul a precizat că au început deja vizitele în teritoriu, dar încă nu au fost descoperite carențe majore în funcționarea comisiilor locale din comunele vizitate. ”Eu am ieșit deja în teren, am vizitat câteva primării și să știți că prima întrebare pe care o pun este cum merge relația cu Comisia Județeană de Fond Funciar și cum funcționează Comisia Locală de Fond Funciar. Până acum am nimerit, se pare, primăriile bune pentru că, peste tot pe unde am fost, nu au fost probleme foarte mari. Au fost doar mici probleme pe care le-am rezolvat aproape pe loc”, a mai spus prefectul Filip.

Cristian Stan