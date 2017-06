Artişti din toate colţurile lumii s-au adunat şi anul acesta la poalele Cetăţii Ardud

Din iniţiativa unei românce care trăieşte în Germania, pentru al patrulea an consecutiv la Ardud ,mai precis în incinta Cetăţii,în perioada 20 iunie – 1 iulie 2017 se organizează Simpozionul Internațional de Artă Contemporană DFEWA – Dorothea Fleiss & East West Artists. Sufletul acestui proiect este Dorothea Fleiss, o careiancă care în 1986 a emigrat în Germania (Suttgart) dar care revine de câte ori are posibilitatea cu mare placere în România, unde derulează foarte multe proiecte, face voluntariat dar şi cercetare ştiinţifică.

“Dorothea Fleiss & East West Artists a luat fiinţă în anii ’90, fiind o asociaţie non profit cu scopul de a aduce în contact artişti din ţările estice şi vestice ale lumii. Aşa cum îi spune şi titulatura ne dorim să stabilim o punte de legătură dintre civilizaţiile estice şi cele vestice şi cum mai bine am putea face acest lucru decât reunim artiştii din aceste arealuri.Am inițiat evenimente culturale sub aceeași titulatură la New York (Statele Unite), Stuttgart (Germania), Valparaiso (Chile), Budapesta (Ungaria), Qinhuagdao (China), Paraza (Franța) etc. În România am început să derulăm proiecte la începutul anilor 2000, mai exact am început la Carei după care ne-am mutat la Bobald iar din 2014, la Ardud, aici unde am primit un sprijin extraordinar din partea Primăriei.” ne spune Dorothea.

Dorothea Fleiss, care este de altfel şi curatorul expoziţiei are un CV impresionant cu lucrări expuse în galeriile din lumea întreagă, cu premii câştigate la concursuri internationale dar şi cu o bază temeinică de studiu: între 1996-2003 a urmat The Art Institute, Filderstadt, Germany / The Art Institute, Stuttgart, Germany; între 2007 – 2013 a studiat la IB University Stuttgart, Germany / Creative Pedagogy and Art Therapy – B. Sc după care s-a specializat în terapia prin artă urmând cursurile L’Ecole Européenne de Psychothérapie Analytique (Eepssa), Strasbourg, France – Psychotherapy şi Società Italiana di Biosistemica, Bologna,Italy – Biosystemic Psychotherapist; între 2011 – 2013 a urmat HKT University Nürtingen Germany, Art Therapy- M.A pentru ca anul trecut să-şi ia doctoratul la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti.

La Simpozionul de Artă Contemporană DFEWA 2017 participă artişti din 14 ţări de pe patru continente: Germania, România, Turcia, Chile, Malayesia, Belarus, Vietnam, Ungaria, Georgia, Japonia, Thailanda, Nepal, India şi Italia.

Alături de pictori, sculptori şi graficieni au mai fost invitaţi doamna Tran Thi Huynh Nga, directoarea Muzeului de Artă Blue Art Center din Saigon ( HồChí Minh) -Vietnam; Tiberiu Alexa – directorul Muzeului de Artă din Baia Mare şi Adina Scutelnicu – jurnalist cultural la revistele Timpul şi Convorbiri Literare din Iaşi.

Lucrările realizate de artiştii participanţi în perioada de rezidenţă vor fi expuse la Muzeul „Cetatea Ardud”, vineri, 30 iunie 2017, începând cu ora 17, când va avea loc şi vernisajul acestei expoziţii. Rezidenţele DFEWA 2017 se vor încheia cu un concert extraordinar al solistei orădene de operă Carmen Vasile.

Nicolae Ghișan