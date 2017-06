Beata Vaida şi Adriana Matei au scris istorie pentru voleiul românesc

Beata Vaida şi Adriana Matei sunt vicecampioanele Europei Under 22 la volei pe plajă, o performanţă cu care intră în cartea de istorie a voleiului românesc. Ele sunt primele practicante din România ale acestui sport care urcă pe podiumul unei competiţii de o asemenea anvergură, indiferent de categoria de vârstă.

În perioada 15-18 iunie, la Baden în Austria s-a desfășurat Campionatul European U22 la volei pe plajă. La startul concursului feminin s-au prezentat 36 de echipe, iar printre ele și CSM Satu Mare, echipă formată din Beata Vaida și Adriana Matei. Sătmărencele s-au comportat aproape impecabil și au devenit vicecampioane europene la doar 19 ani.

În finală, Beata şi Adriana au fost învinse cu scorul de 2-0 (21-15, 21-15) de rusoaicele Kholomina/ Makroguzova, cap de serie numărul 7. Acestea sunt aceleaşi adversare care anul trecut le-au învins pe românce în sferturile de finală ale Campionatului Mondial Under 21.

Pentru a ajunge în finală, Vaida şi Matei, ambele în vârstă de 19 ani, au învins pe linie 6 echipe. Trei în grupe şi apoi alte trei în fazele eliminatorii. Ultima, în semifinale, cu 2-1 (29-31, 21-16, 22-20) în faţa perechii germane Arnholdt/ Welsch, cap de serie 4.

”Abia acum, după competiție, începem să realizăm cât de important este acest rezultat pentru voleiul românesc, având în vedere că de câteva zeci de ani nu s-a mai obținut o medalie la nivel european. Aici în Austria ne-am simtit foarte bine pentru ca ne-am pregătit foarte mult pentru acest sezon, 3 luni de zile am fost in Turcia în cantonament după care am participat la 3 turnee de Liga Mondială (în Malaezia, China și Rusia). Însă presiunea a fost destul de mare pentru că am dorit să ne demonstrăm valoarea la categoria noastra de vârstă”, a declarat pentru GNV Beata Vaida.

Următoarea mare competiție la care vor participa Beata Vaida şi Adriana Matei va fi Campionatul Mondial de la Nanjing din China, ce se va desfășura în perioada 11-16 iulie.