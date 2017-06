Berei și Bulgăr, la Europenele U20

Campionatul European de lupte pentru juniori U20 are loc în acest weekend la Dort-mund.

Competiția a început cu concursul de libere iar de azi sunt programate luptele greco-romane. Din lotul României fac parte și doi sătmăreni.

Lenard Berei (CSA Steaua) va lupta la 120 kg, în schimb Marius Bulgăr (CS Satu Mare – Cetate Ardud) va intra pe saltele la 50 kg. La Dortmund se vor afla şi antrenorii sătmăreni Tudor Barbul şi Claudiu Blaga.

„Berei mai are un an la juniori şi sperăm să obţină o medalie. Marius îmi doresc să se comporte frumos la această ediţie, are doar 17 ani”, spune Barbul.

Alţi opt luptători sătmăreni vor participa în weekend la un turneu în Slovacia, la copii şi cadeţi. Alături de ei se află antrenorul Ludovic Lieb.