Bogdan Andone a semnat cu ASU Poli Timișoara

Liber de contract după ce şi-a reziliat contractul cu Olimpia Satu Mare, antrenorul Bogdan Andone a avut de ales între două oferte primite de la cluburi din Liga 2 şi nu a stat prea mult pe gânduri. Andone a refuzat să meargă la ASA Târgu Mureş, acolo de unde fusese contactat de Dinu Gheorghe, viitorul preşedinte al clubului, şi a ales să o pregătească în noul sezon pe ASU Politehnica Timişoara, grupare unde Sorin Brîndescu nu a mai vrut să continue pe banca tehnică. Viorel Moldovan a fost şi el ofertat să preia ASU Poli, însă fostul internaţional i-a refuzat pe alb-violeţi.

„Mi-am reziliat de comun acord contractul cu Olimpia, o perioadă foarte bună a carierei mele. Nu am stat pe gânduri și am preluat-o pe ASU Poli Timișoara. Am avut niște discuții și pentru a prelua echipa din Tg.Mureș, dar până la urmă am ales Banatul. Vrem să schimbăm stilul de joc și să ne apropiem de ceea ce se joacă în Liga 1.Reunirea echipei va fi pe 26 iunie.”, a declarat Bogdan Andone, la Sport Total FM.

La prima experienţă ca antrenor principal, Bogdan Andone a pregătit-o pe Olimpia Satu Mare în tot sezonul recent încheiat. În cele 34 de jocuri oficiale disputate de gruparea sătmăreană în campionatului Ligii 2 s-au obţinut 16 victorii, 6 egaluri şi 12 înfrângeri, s-au înscris 53 de goluri şi s-au încasat 34, iar puncte acumulate au fost 54. Olimpia a încheiat sezonul pe locul 9, în timp ce ASU Poli s-a clasat pe locul 15, cu 38 de puncte.

Meciurile directe dintre cele două echipe s-au încheiat cu acelaşi scor, 1-1, cu sătmărenii marcatori prima dată şi timişorenii egalizatori. La Timişoara au înscris Silviu Pană (3’), respectiv Mădălin Stancu (51’), în timp ce la Satu Mare au punctat Adrian Voicu (6’), respectiv Carol Taub (11’).

Președintele clubului Olimpia, Karda Attila, a declarat că despărțirea a fost amiabilă și de comun acord.

”A fost o decizie de comun acordluată după o analiză. Am considerat că așa este mai bine, atâtpentru noi, cât și pentru Bogdan, planurile noastre nu au coincis pe mai departe. Dar măbucur că a fost o despărțire amiabilă. Chiar am urmărit pe Liga2.ro, unde a dat o declaratie foarte frumoasă despre club și despre oamenii din jurul echipei”, a precizat Karda.

Președintele clubului a mai afirmat că în această perioadă sunt purtate tratative cu mai mulți antrenori, printre care și un sătmărean.

”Deocamdată, nu pot să vă confirmăm vreun nume pentru că încă nu am bătut palma cu niciun antrenor. Avem discuții cu mai mulți antrenori, dar lista nu este foarte lungă pentru că ne-am orientat spre antrenori, să spun așa, mai ieftini, și alături de care să putem reconstrui echipa. Această listă cuprinde și numele unui sătmărean care a fost plecat, iar acum s-a întors acasă”, a mai adăugat președintele Olimpiei.