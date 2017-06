Bogdan Andone: “Îmi doresc să continui la Olimpia şi să luptăm pentru promovare!”

In ultimul meci al sezonului, Olimpia Satu Mare a invins clar pe Dacia Unirea Braila, cu 7-0! Dupa meci, intreg lotul de jucatori a urcat la sala de conferinte si pret de cateva minute acestia i-au scandat numele antrenorului Bogdan Andone, care are sanse mici sa mai continue la Satu Mare si din vara.

La o săptămână de la acel ultim meci oficial pe banca tehnică a Olimpiei, antrenorul Bogdan Andone a vorbit la Radio Sport Total FM despre situaţia sa actuală şi despre şansele sale de a rămâne la Satu Mare.

„Sunt sub contract pana pe 7 august. Acum sunt in vacanta. Vom vedea ce va fi. Sper ca autoritatile sa gaseasca solutia pentru ca Olimpia sa continue si sa lupte mai departe pentru promovarea in Liga 1.

Suntem in discutii si astept sa vad cum se vor misca lucrurile, pentru ca eu vreau sa continui, dar cu sprijin din partea autoritatilor.” a spus Bogdan Andone.

Legat de meciurile de baraj dintre UTA şi ACS Poli Timişoara, Andone a recunoscut că are o favorită.

Mi-as dori ca UTA sa reuseasca promovarea in Liga !, a declarat Bogdan Andone, in cadrul emisunii „Trafic sport”.

Legat de situaţia lui Bogdan Andone, totuşi şansele ca el să continue la Olimpia par foarte mici . Surse din cadrul clubului susţin că pe banca tehnică a galben-albaştrilor ar putea să vină, de la vară, Laszlo Balint.