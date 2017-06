Clasa a II-a A de la Grigore Moisil, serbare în natură

Serbările de final de an școlar abundă în această perioadă și fiecare instituție de învățământ, prin cadrele didactice care predau la clase, doresc să facă evenimente frumoase, ieșite din tiparele clasice. Un astfel de exemplu este și serbarea clasei a II-a A de la Școala Gimnazială Grigore Moisil din municipiul Satu Mare, care a celebrat sfârșitul de an școlar printr-un mod inedit, departe de betoane și blocuri, în mediul originar al naturii.

Energie pozitivă cu personaje din povești și cântecele, în natură

Copilașii au pregătit pentru invitații lor special un program artistic vesel, care a cuprins cântecele și o reîntoarcere simbolică în lumea cărților pe care le-au citit în acest an, pentru ei, clasa a II-a, reprezentând anul în care și-au perfecționat abilitatea de a citi. “Atât pentru mine, cât și pentru copii, a fost un an foarte bun. Copiii au terminat clasa a II-a, s-au maturizat foarte mult, învață foarte bine, sunt preocupați de tainele studiului și împreună am dorit astăzi să marcăm sfârșitul anului școlar printr-o activitate împreună cu părinții, trecând în revistă poveștile pe care ei le-au citit. Fiecare copil și-a ales câte un personaj din poveștile citite. Am învățat cântecele și le-am prezentat în spectacol cu mult drag.” – a spus învățătoarea Stan Lia.

Copii tot mai isteți, cu fiecare generație

Copiii din zilele noastre sunt foarte agili, mai ales că s-au născut într-o eră în care tehnologia permite dezvoltarea accelerată a minții, informația fiind la un click distanță mereu. Unii dintre ei, cum este Raul Govor, fiul directorului postului de televiziune Nord Vest TV, ne-au povestit că îi plac științele exacte. “Îmi place matematica. Nu este grea. Alții probabil se plâng că este grea pentru că poate nu sunt chiar așa atenți.”

“Copiii din ziua de azi sunt niște copii foarte isteți. Noi avem mari așteptări de la ei pentru că se poate. Fiecare generație vine poate cu copii mult mai isteți, mai maturi față de cei din generația anterioară. Acum că vine mult-așteptata vacanță, le transmit copiilor să profite de aceste luni pentru a se juca cât mai mult, a se recrea și relaxa. Ei au muncit foarte mult în anul acesta școlar și merită o vacanță minunată.” – a explicat învățătoarea Stan Lia.

