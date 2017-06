Consultări la Cotroceni: Întâlnirea cu PSD-ALDE s-a încheiat după 15 minute

Preşedintele Klaus Iohannis a avut luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu toate partidele parlamentare, în vederea desemnării unui nou prim-ministru. PSD a decis luni dimineaţă cu majoritate de voturi ca fostul ministru al Economiei, Mihai Tudose, să fie propus ca premier din partea coaliţiei de guvernare. ALDE a agreat propunerea. PNL merge fără propunere de premier.

Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, că social-democraţii speră ca preşedintele Klaus Iohannis să-l desemneze pe Mihai Tudose, propus de coaliţia de guvernare PSD-ALDE, în funcţia de premier în cursul serii de luni, el arătând că, în acest caz, Guvernul va fi votat joi.

„Dacă preşedintele face această nominalizare, şi dacă o face azi (luni, n.r.), aşa cum sperăm, declanşăm procedurile parlamentare. Deci dacă nominalizarea apare azi, joi după-amiază sau seara estimăm să avem Guvernul votat şi poate chiar în aceeaşi seară să depună jurământul”, a spus Dragnea.

Întrebat ce garanţii are că şeful statului va accepta propunerea ca Tudose să fie premier, Dragnea a răspuns: „ Nu pot să am garanţii, pentru că nu pot să garantez eu pentru preşedintele României”. „Dar am convingerea că preşedintele României, ţinând cont de toate declaraţiile şi poziţiile publice din ultima perioadă, doreşte ca în România să se instaleze destul de repede un Guvern care să nu pună sub semnul întrebării stabilitatea economică şi socială a ţării. Părerea mea este că preşedintele nu va dori ca această criză să se prelungească. Eu îmi exprim speranţa că preşedintele României va accepta propunerea majorităţii parlamentare”, a spus Dragnea.

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis joi o scrisoare preşedinţilor partidelor politice reprezentate în Parlamentul, prin care îi invită la consultări, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de Prim-ministru. Fiecare delegaţie poate fi formată din maximum 5 persoane.