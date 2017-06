Cristiano Ronaldo s-ar fi hotărât să plece de la Real Madrid

Cristiano Ronaldo l-a anunţat pe preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, că vrea să se despartă de formaţia de pe Santiago Bernabeu, atacantul portughez fiind extrem de revoltat de faptul că procurorii spanioli îl acuză de o fraudă de 14,7 milioane de euro, informează A Bola.

“Cristiano Ronaldo vrea să plece din Spania”, titrează cotidianul A Bola, pe prima pagină a ediţiei de vineri. Conform presei portugheze, decizia luată de către campionul european este ireversibilă şi i-a fost deja comunicată lui Florentino Perez.

Într-un prim comentariu legat de acuzaţiile care i se aduc, Cristiano Ronaldo a afirmat, miercuri, că are “conştiinţa împăcată”. Clubul Real Madrid şi-a exprimat susţinerea faţă de atacantul în vârstă de 32 de ani, prin intermediul unui comunicat de presă, şi a precizat că fotbalistul portughez şi-a îndeplinit întotdeauna obligaţiile fiscale.

Procuratura spaniolă îl acuză pe Ronaldo că a fraudat fiscul cu 1,4 milioane de euro în 2011, 1,7 milioane de euro în 2012, 3,2 milioane de euro în 2013 şi 8,5 milioane de euro în 2014.

Conform Forbes, Cristiano Ronaldo este cel bine plătit sportiv din lume în acest moment. El a câştigat 82,6 milioane euro din salarii şi contracte de publicitate, în ultimele 12 luni.

Anunţul făcut de către A Bola vine la o săptămână după ce aceeaşi publicaţie a informat că Real Madrid va primi o ofertă de 180 de milioane de euro pentru Cristiano Ronaldo. Atunci, presa portugheză a anunţat că Manchester United, Paris Saint-Germain şi AS Monaco sunt interesate de transferul jucătorului.

Cristiano Ronaldo este cotat la 100 de milioane de euro pe site-ul de specialitate transfermarkt.de. El evoluează la Real Madrid din 2009, an în care a fost transferat de la Manchester United, în schimbul unei sume record la acea vreme, 94 de milioane de euro.

În cei opt ani petrecuţi la Real Madrid, Ronaldo a jucat 394 de meciuri şi a înscris 406 goluri.