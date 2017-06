Cum să cumpărați online o mașină second-hand bună

Aveti nevoie de o masina si nu va puteti permite una noua? Cu putin noroc, multa si negociere inteligenta, puteti aproape intotdeauna sa gasiti o masina buna rapid si la un pret decent folosindu-va de siteurile de licitatii auto online. Cautati pe siteuri masinile vandute de catre proprietarii lor.

Foarte rar veti putea sa cumparati o masina de la un dealer la un pret foarte bun, deoarece aceste masini sunt in general vandute la cel mai mare pret. Persoanele fizice insa nu trebuie sa plateasca angajati sau sa inchirieze loturi pentru parcuri auto si isi pot permite sa isi vanda masina uzata pentru o suma mult mai mica decat poate sa o faca un dealer auto. Investiti timp in cautarea de masini vandute de particulari pentru obtinerea celor mai bune rezultate. Utilizati site-urile pentru va face o idee cat mai apropiata de adevar despre pretul corect. Aceasta este adesea o baza buna pentru negociere si poate fi utilizata pentru a negocia in mod eficient daca cineva umfla grosolan pretul. Porniti intotdeauna masina de la un motor rece cand o testati. Fiti atenti si ganditi-va la toate masinile pe care le-ati condus si care erau deja cu motorul incalzit. Daca exista vreo problema cu motorul aceasta se va vedea imediat ce se porneste o masina cu care nu s-a mers inainte. Este foarte important acest aspect, pentru ca daca exista probleme la motor, reparatiile ar putea costa mult prea mult. Asa ca mare atentie! Verificati nivelul uleiului si culoarea uleiului. Dupa ce ati gasit masina, ati vazut-o, intrebati-l pe vechiul proprietare despre istoria masinii, incepand cu ultima schimbare de ulei. Cu cat uleiul este mai deschis la culoare, cu atat mai bine. Uleiul nu ar trebui sa fie nici macar maroniu deschis, nicidecum negru, mai ales daca a fost schimbat in ultimele sase luni. Daca vedeti vreun fel de apa sau alte reziduuri (cum ar fi metalul) in ulei, plecati – reparatiile nu vor fi deloc ieftine.

Cautati sub autovehicul scurgeri dupa ce a fost rulat un timp. Este de asteptat sa existe putina apa. Dar uleiul sau lichidul de radiator scurs este un mare nu-nu-nu, iar masina nu trebuie sa fie cumparata. O alta modalitate buna de a verifica acest lucru este ca cineva sa verifice motorul cu capacul radiatorului ridicat. Daca va vedeti bule de aer in radiator atunci cand masina porneste, plecati – garnitura de cap poate fi arsa.

Ridicati capota ca sa ascultati si sa priviti motorul mergand. Nu ar trebui sa apara nici zgomote puternice, nici intreruperi,si daca ceva nu este in regula, atunci va fi destul de evident. Luati pe cineva de incredere, preferabil mecanicul propriu pentru a analiza motorul pentru a va asigura ca totul este in regula si asa va veti feri de orice probleme majore care ar putea aparea.

Conduceti masina inainte de a cumpara ori de cate ori este posibil. Daca sunteti un adevarat vanator de chilipiruri cu anumite abilitati mecanice, ati putea cumpara ieftin o masina care nu functioneaza daca pe credeti ca o puteti face sa mearga bine. Dar, in toate celelalte cazuri, vreti neaparat sa scoti masina la o plimbare, ca sa vedeti cum se comporta in trafic.

Utilizati toate defectele pe care le-ati gasit pentru a reduce pretul. Acest lucru este deosebit de important daca nu se mentioneaza aceste deficiente in anunturile publicate. Majoritatea oamenilor este cinstita si va va avertiza dinainte in legatura cu problemele pe care le poate avea masina, dar ar trebui sa cautati in mod constant si alte probleme pe care sa le utilizati ca instrument de negociere. Asigurati-va ca luati setul de acte complet al masinii.