De ce să demisionez? La București toată lumea mă roagă să rămân

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Christoph Daum, a declarat, sâmbătă seara, la postul Digisport, după înfrângerea suferită în fața Poloniei, că nu are motive pentru a demisiona din funcție, precizând că la București toată lumea îl roagă să rămână în funcție.

Întrebat dacă pleacă de la echipa națională după înfrângerea care elimină practic România din cursa pentru calificarea la CM 2018, Daum a răspuns: “Plec la Cluj, da (n.r. — România întâlnește Chile la Cluj-Napoca, într-o partidă amicală). De ce să demisionez? Ce e cu această întrebare, ce e în spatele ei? La București toată lumea mă roagă să rămân și îmi spune că este nevoie de mine. Atunci de ce mi se pune mereu această întrebare?”

Christoph Daum recunoaște însă că șansele României la locul doi, cel care asigură participarea la barajul de calificare la CM 2018, sunt infime în momentul de față. “După acest meci, dacă te uiți la clasament ar fi o nebunie să crezi că suntem încă în cărți. Chiar dacă vom câștiga toate meciurile rămase de jucat, tot nu am avea destule puncte pentru a termina pe locul 2. Sunt multe probleme, putem vorbi o oră despre ele. Am avut multe meciuri în care nu am putut înscrie și nu ne-am ridicat la înălțime. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem mai bine de acum încolo. Poziția din clasament depinde de rezultat, asta e clar. Puteam face mai mult cu Muntenegru, puteam câștiga în Kazahstan, puteam câștiga împotriva Danemarcei, dar mereu ne-au lipsit mici lucruri pentru a învinge”, a afirmat el.

Echipa națională de fotbal a României a fost învinsă de selecționata Poloniei cu scorul de 3-1, sâmbătă seara, pe Stadionul Narodowy din Varșovia, în Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2018. În urma acestui rezultat, Polonia a făcut un pas mare către turneul final din Rusia, în timp ce România este ieșită practic și din cursa pentru locul doi, fiind la zece puncte în urma liderului.