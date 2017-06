Forţa de unitate a românilor reînvie…

Doamne, cât de actuale pot fi cuvintele scrise despre politică de Mihai Eminescu – poetul „nemuririi noastre”: ”Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei”. Din acest citat rezidă forţa indestructibilă a conştientizării neamului românesc, dar în special a demnitarilor, care au puterea de a schimba şi canaliza în bine dezvoltarea şi continuitatea acestei ţărişoare, care nu a fost îngenuncheată niciodată de-a lungul istoriei. Pe aici s-au perindat tot felul de profitori, imperii, „stăpâni ai lumii”, care au pierit într-un fel sau altul striviţi de această forţă inegalabilă a dacilor, a românilor din cele trei provincii româneşti, care poartă astăzi numele de România. „Jos labele de pe România!” parcă doreşte să-i avertizeze pe „vâzătorii de neam şi ţară”, îmbrăcaţi în haine de politicieni infiltraţi, poetul, jurnalistul şi gânditorul Mihai Eminescu.

În ultima perioadă de timp, asistăm la o reînviere a tradiţiilor şi portului popular românesc. Românii din provinciile de altădată s-au constituit, s-au unit în Asociaţii, din care fac parte tineri şi persoane mai în vârstă. Această Reînviere, la care asistăm în zilele noastre, reprezintă forţa continuităţii prin tradiţii, pe aceste meleaguri însângerate şi pline de umilinţe istorice, a poporului român, se doreşte nepieritoare. Această forţă a readucerii în actualitate a tradiţiilor străbune simbolizează şi o revoltă îndreptată împotriva celor care încearcă ceas de ceas, zi de zi, lună de lună, an de an, să ne domine din punct de vedere economic, politic şi psihologic, ba chiar sunt tentative ascunse menite să sfârtece trupul ţării. „Vrem o ţară ca afară!”, dar cei care doresc altceva trebuie să înţeleagă faptul că indiferent ce vor întreprinde, până la urmă România va intra pe drumul normalităţii şi ea va reveni şi va aparţine românilor „ până la sfârşitul veacurilor”.

Una din veştile bune, care se raliază la forţa Atitudinii românilor, care reînvie tradiţiile străvechi româneşti, este aceea legată de faptul că s-au pus deja bazele unui Sfat al Bătrânilor, care va avea reprezentativitate în Parlamentul României. O altă forţă imensă este aceea a elaborării unor legi noi, ancorate în trupul real al realităţilor pe care le trăiesc românii. Acestea trebuie să servească pe deplin şi cu adevărat Interesul Naţional! România nu mai are nevoie de legi care să servească interese de grup spoliatoare, interne şi externe ! România nu mai are nevoie de legi care îngrădesc libertatea de acţiune a investitorilor români, de multe ori trataţi ca nişte străini în propria lor ţară! România nu mai are nevoie de legi care pentru orice „găinărie confecţionată” să-i încarcereze pe fraţii noştri bine intenţionaţi în acţiunile lor politice sau economice! Misiunea celor care vor face parte din acest Sfat al Bătrânilor este aceea de a veghea şi dejuca toate „mârşăviile” şi interesele unor forţe, care doresc să secătuiască această ţară de marile ei bogăţii, fie ele de natură intelectuală sau materială. E adevărat că românii sunt oameni paşnici şi ospitalieri, dar în ei mocneşte o forţă inimaginabilă, aflată în stare latentă, care în momentul accesării ei… nu va exista „drum de întoarcere” pentru „mişeii” democraţiei. Avem români puternici, cu experienţe în diverse domenii, care vor dejuca toate strategiile pline de viclenie ale ingineriilor politice şi economice din această ţară. Nici forţa patriotismului şi dragostei de ţară, care a curs prin venele minţii sale, nu a putut fi ucisă „mişeleşte” de laşii venetici şi parveniţi ai istoriei:” O viaţă avem…şi-o cinste! Deşteptaţi-vă că am dormit destul!”- Mihai Viteazul.

Dumitru Țimerman