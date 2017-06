În jurul lumii – cu Afdam și Cfaim (când anormalitatea își țipă dreptul la existență)

”Sărut mâna mamă, sărut mâna tată …” ”Bine ați venit dragi copii acasă din locuri îndepărtate … bine că n-ați pățit nimic rău pe-acolo … pe la arabi; Dumnezeu a avut grijă de voi.” Ne aflăm la Aeroportul Internațional Otopeni și suntem martorii unei scene emoționante, în care cei doi corespondenți ai noștri Afdam și Cfaim, de la Agenția de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag”, sosiți azi în România, din Emiratele Arabe Unite, sunt îmbrățișați de familii. Lacrimi de bucurie încălzesc atmosfera, și așa încărcată din terminalul de sosiri al aeroportului bucureștean, în timp ce … ”Nu doriți un taxi? Doar 150 de RON până la Gara de Nord …” ” … hauleu șefu’” Dă măncați-aș norocu’ matale 10 biștari pentru famelia mea … să vă dea …” Ne strecurăm cu cei doi colegi până la mașina redacției, lăsată cu avariile pornite din cauza parcărilor arhipline din jurul aeroportului și pornim în trombă pe șoseaua principală, nu înainte de a ne feri din calea unui Ferrari decapotabil ce riscă să intre în noi, duhnind a manele și a înjurături de Ferentari. ”Ne bucurăm că putem fi iar acasă … îndrăznește în cele din urmă ca să înceapă discuția Afdam … Știți … acolo, în mijlocul altor civilizații, am înțeles mai bine ca oricând că acea zicală: fie pâinea bună, rea, tot mai bună e-n țara ta e foarte, foarte actuală.” ”Drept ai vorbit prietene … e bine că avem o țară, o casă a noastră pe care s-o prețuim și să o păstrăm curată, pură și sfântă … pentru că e căminul nostru …” completează Cfaim. ”Apropo de curată; am discutat cu mulți arabi despre România, care și-au manifestat simpatia față de noi, și nu numai pentru că-i avem pe Hagi, Nadia, Țiriac sau pe Halep, ci și pentru respectul pe care majoritatea românilor îl arată familiei tradiționale și tradițiilor noastre populare.” ”Da, Afdame, drept este … numai că barosanii din UE vor să ne dicteze altfel de reguli. Discutam zilele trecute cu un reprezentant al Alianței Familiilor din România, despre un război psihologic purtat de forțe oculte din Europa și din lume împotriva familiei tradiționale de la noi.” Despre ce e vorba? ”Despre ce să fie vorba, dacă nu despre un nou proces de manipulare și de încălcare a suveranității naționale a României, purtat de ”înalți oficiali europeni”. Mai exact: Camera Deputatilor a României a validat pe data de 9 mai, amendamentul constituțional de protejare a căsătoriei naturale prin Articolul 48 din Constituție …” Da într-adevăr Cfaime, acest eveniment făcând valuri în Europa și America de Nord, mai ales prin reacțiile presei interne și internaționale câteva pozitive, dar majoritatea negative. ”Între timp, Parlamentul European a luat și el notă de posibilitatea tot mai reală ca românilor să li se îngăduie să voteze căsătoria naturala printr-un referendum, chiar în acest an și considerând că el va complica lucrurile în Europa și chiar la nivel mondial, a protestat … având conștiința că astfel marșul spre o așa-zisă democratizare, europenizare ori globalizare a căsătoriilor homosexuale va fi încetinit ori stopat, chiar dacă pentru o vreme.” Care ar fi miza? ”Miza e mare, și se măsoară în teancuri de ”euroi”. De altfel, agresivitatea prin care ni se scriu și rescriu sentințele de către Bruxelles, privind ”necesitatea dispariției amendamentului în discuție”, dovedește concret că realmente ne confruntăm cu începutul unui război psihologic împotriva României, a clasei politice de la noi și a tuturor cetățenilor țării care doresc binele familiei și protejarea căsătoriei naturale.

Valeriu Ioan