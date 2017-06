În jurul lumii – cu Afdam și Cfaim – la căpătâiul unei democrații în agonie

”Cu pace Domnului să ne rugăm!” ”Doamne îndură-te spre noi!” “Pentru Pacea de Sus și pentru Mântuirea sufletelor noastre, Domnului … ” ”Bună dimineața stimați cititori … vă urează Afdam și … Cfaim … umilii dumneavoastră corespondenți de politică internă și internațională ai Agenției de Știri Tsev Dron Ed Atezag.” ”Azi, suntem martorii unui eveniment special și foarte important pentru țară: celebrarea unei Sfinte Liturghii oferite pentru vindecarea și mântuirea sufletului bolnav, în agonie, a democrației și a neamului românesc.” ”Da, Afdame, pentru că, din păcate, frageda noastră democrație a fost intoxicată, îmbolnăvită în cei 27 de ani de viață, hrănită forțat cu picături de otravă cu gust de banane și portocale – Made in UE & USA -, micșorată și distrusă.” ”Avem în față trupul slăbit al unei Românii lovite chiar de propriii copii …” ”a unei Românii schilodite de aceia care sub pretenția impunerii sub orice chip a unei democrații europene, îl scot pe DUMNEZEU de pe frontispiciu, urcându-l și declarându-l – pe om drept dumnezeu -;” ”un dumnezeu comod, manipulabil, … modern.” ”Și cum putem descrie această schimbare de mișcare și gândire, coordonată de forțe social – politice și de presă declarate anticomuniste și anti atee, care de altfel înainte și după Decembrie 1989 au focalizat atât în diaspora cât și printre noi, raze de lumină și de gândire filosofico – spirituală autentice, pentru ca între timp, aceiași îngeri luminoși să se transforme în regretabili îngeri ai întunericului?” ” De unde s-a rupt pelicula? Cum putem caracteriza lupta anti familie dusă de ziare naționale, cu orientări declarate de dreapta, numind aici: România Liberă, Evenimentul Zilei, Adevărul, Ziua etc. care sub masca păstrării unei democrații de bravură și în scopul alinierii la noile tendințe europene, Pro LGBT (Lesbian – Gay – Bisexual – Transgender), duc o luptă acerbă în favoarea promovării acestor păcate sodomice la noi ACASĂ în CASA noastră; păcate care pot atrage inevitabil Mânia lui Dumnezeu?” ” Din păcate Cfaime, așa zisa Revoluție sexuală scindează întreaga societate în care devine instituționalizată, divizând chiar Biserica, în special bisericile occidentale.” Într-adevăr Afdame … putem da ca exemplu Biserica Anglicană care se află în pragul divizării, în aceeași situație aflându-se și Biserica Episcopală din America (potrivit Alianței Familiilor din România). Revoluția sexuală a divizat practic politica și societatea americană; cunoscând războiul ideologic dus între democrați – cu o platformă favorabilă căsătoriilor homosexuale și avortului – și republicani, – partidul din care face parte actualul Președinte Donald Trump -, care susține căsătoria naturală și dreptul la viață al copiilor nenăscuți.” ”Ne aflăm într-un punct al istoriei în care alegerea Drumului spre Dumnezeu poate să aducă însănătoșirea și revigorarea noastră ca popor și ca indivizi, prin convertirea totală a inimii și a vieții spre CREATOR, în timp ce depărtarea de EL ne va aduce osânda cea de pe urmă, rușinea și căderea totală.” ”În genunchi … cu mâinile la CER … să cerșim Îndurarea Divină, care să ne călăuzească pașii spre Adevăr … Doamne îndură-Te spre noi!”

Valeriu Ioan