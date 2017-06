În jurul lumii – cu Afdam și Cfaim ( scandal în lumea arabă II )

”Bună dimineața România … bună dimineața români” Bună dimineața prieteni! Îi salutăm pe corespondenții noștri speciali Afdam și Cfaim, de la Agenția de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag”, aflați și azi în Emiratele Arabe Unite. Ne auziți? Sunteți în direct … cum este vremea pe la voi. ”Pe aici este soare ca de obicei și plouă cu petrodolari …” Cum adică cu petrodolari Cfaime? ”Bineînțeles că am folosit o figură de stil pentru a arăta legătura de ”emulație tovărășească ce s-a sudat” în ultimele zile între Emiratele Arabe Unite și SUA.” ”Da, ai dreptate Cfaime … și ce nu face banul, petrolul …” ”și cumva ardelenii?” ”Aaaa de unde ardeleni frățicule …ce zici de americanii de la White House Big Boss Trump?” ”Dar să revenim Afdame la lucruri mai serioase, că altfel vine Mătraru și ne ia-n căruța colectivă. V-am relatat recent în direct încheierea unui divorț și ceremonia unei căsătorii din interes: un divorț al Consiliului de Cooperare al Golfului, în frunte cu Arabia Saudită, plus Egiptul, care au decis să rupă relațiile diplomatice și economice cu emiratul Qatar și o căsătorie cu iz de Coca Cola și hamburgeri între același consiliu și SUA.” Care-i miza aceste-i căsătorii aranjate? ”Americanii curtează această zonă datorită apropierii dintre Qatarul sunnit și Iranul șiit, rivalul tradițional al Arabiei Saudite, apropiere geografică, economică și strategică, ce poartă numele de South Pars. Aici se află cel mai mare câmp gazeifer din lume, împărțit de Iran și Qatar în apele Golfului Persic, acest fapt venind în contradicție cu interesele vecinilor saudiți ai Qatarului.” Adică să înțelegem că Qatarul a devenit ”dușmanul numărul 1” al SUA datorită faptului că este cel mai mare exportator de gaze naturale lichefiate din lume? ”Cam așa par a sta treburile. Și cum South Pars înseamnă aproape toată producția de gaz și circa 60% din veniturile din exporturi, câtă vreme Iranul s-a aflat în dispută cu Vestul și a fost supus embargoului pentru exportul de hidrocarburi, emirul Qatarului a decis să oprească dezvoltarea acestei exploatări comune, conform Cotidianul”. “Ce ne puteți spune despre zvonurile privind Administrația Obama care ar fi finanțat Organizația Teroristă ”Stat Islamic?” ”Granița de la zvon la realitate este foarte subțire.” În ce sens Afdame? ”În sensul în care actualul divorț poate împărți lumea arabă și internațională în două tabere și odată cu instalarea administrației Trump, Qatarul devenind peste noapte ”persona non grata” și ”pisica neagră” în războiul împotriva terorismului; un război în care emiratul are rolul său în finanțarea grupărilor jihadiste, dar nici regatul saudit neputând fi exonerat de vine conjuncturale.” ”De fapt Administrația Obama a încheiat pe timpul mandatului său un acord nuclear cu Iranul și Republica Islamică începând să exporte petrol și gaze, Qatarul anunțând în paralel reluarea exploatării South Pars în tandem cu Iranul, pentru prima dată după 2005.” Să înțelegem că pentru crearea unui „NATO sunnit“ împotriva Iranului, elementele disturbatoare, precum Qatarul trebuiau eliminate? ”Nimeni nu are curajul să arunce asupra Qatarului vreo vină explicită deoarece acest lucru ar complica însăși situația din NATO, acolo unde Turcia lui Recep Erdogan, susținătoare a Fraților Musulmani, tocmai și-a deschis o bază militară în Qatar. De asemenea, conform aceluiași Cotidianul, ruperea legăturilor dintre petromonarhiile din Golf și Qatar poate însemna sfârșitul Consiliului de Cooperare al Golfului, creat pe modelul UE, cu scopul de a deveni una din marile puteri economice ale lumii.” ”Adică spus mai pe șleau, avem de-a face cu o mutare de interese geopolitico-economice de proporție, fiind în joc sute de miliarde de dolari care trebuie cheltuiți pe crearea și susținerea de noi războaie regionale și de ce nu pe proiectarea și pornirea unui Al Treilea Război Mondial.”

Valeriu Ioan