Juniorul şi Primavera au participat la un puternic turneu în Franţa

Două dintre cluburile de copii şi juniori din Satu Mare, Juniorul şi Primavera, au participat la finalul săptămânii trecute la un puternic turneu în Franţa.



Competiţia a avut loc la Estaires-Lille şi a fost dotată cu ALIBORN CUPA 2017! Anul acesta a fost a 31-a editie la care au participat un numar de 32 de echipe din FRANTA,BELGIA,UNGARIA,BRAZILIA,GUYANA -AFRICA,POLONIA,INSULE-LE REUNION -AFRICA, ROMANIA. La categoria U13 au participat 16 echipe. In urma jocurilor din grupă, Juniorul s-a clasat pe locul 1.



Rezultate:

Juniorul-Matoury -Guyane -Africa-2-0

Juniorul-LIEUSAINT-PARIS 1-0

Juniorul-AC Cambrai -FRANTA 1-1.

Sferturi de finala- Juniorul-ASC Havinnes -Belgia-1-0. In semifinala Juniorul a invins cu 1-0 echipa franceza AC Cambrai. In finala ,Juniorul a pierdut cu 1-0 în faţa polonezilor de la Academy Szeczecin dupa un meci in care sătmărenii au nimerit de două ori bara şi au ratat patru mari ocazii.

La finalul competitiei si in urma muncii depuse de catre micii fotbalisti si antrenorul Nelu Donca,Juniorul Satu Mare s-a clasat pe un onorant loc 2 si a dat si cel mai bun portar al turneului prin Palage Şerban.

Primavera a participat cu echipa de U 14 la competiţia rezervată echipelor…U15. Iar trupa pregătită de Florin Fabian a terminat pe locul nouă. A fost o experienţă deosebită pentru copii şi antrenori şi un mod de a compara şi de a evalua modul de pregătire al copiilor nostri .