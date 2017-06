Melteanul de la antidrog

Un cititor ne-a adus la cunoştinţă faptul că a fost protagonistul, în urmă cu câteva zile, a unui episod destul de neplăcut din trafic. Omul se deplasa liniştit cu autoturismul proprietate personală când în spatele lui s-a trezit cu un jipan cu numere străine şi cu volan pe dreapta (foto), care încerca nevoie mare să-l depăşească. Cum manevra de depăşire nu i-a reuşit conducătorului bolidului de lux a început să-l claxoneze şi să-i dea cu farurile. Ba mai mult a început să fluture pe geam o legitimaţie antidrog cerîndu-i imperios să tragă pe dreapta. La un moment dat omul nostru a oprit şi toate acestea după ce melteanul cu jipanul i-a tăiat faţa. “Parcă eram într-un film cu mafioţi şi când am văzut că mai avea şi numere de Bulgaria am demarat speriat nevoie mare. Totuşi mi-am dat seama că până la urmă nu are ce să-mi facă şi după vreo 300 de metri am tras pe dreapta şi l-am aşteptat pe aşa-zisul lucrător de la antidrog care a venit şi m-a ameninţat că mă face şi mă drege fiincă l-am şicanat în trafic şi am avut tupeul să nu-l las să mă depăşească. De asemenea mi-a spus că poate nu ştiu cu cine am de-a face şi că dacă el crede de cuviinţă chiar mă poate opri în trafic, legea dându-i posibilitatea (?!?). Am rămas stupefiat şi după ce mi-am revenit din uluială i-am spus că ceea ce face el este un grav abuz în serviciu deoarece treaba lui este să depisteze dealerii de droguri şi nicidecum să se răfuiască cu conducătorii din trafic doar pentru că aceştia i-au “vexat” orgoliul de şofer frustrat”.

În speranţa că povestioara noastră va ajunge la urechile cui trebuie să ajungă iar “vaşnicul” nostru “luptător” antidrog va fi urecheat de superiori (asta desigur dacă omul chiar lucrează la biroul antidrog şi nu foloseşte o legitimaţie falsă), îi transmitem melteanului cu jipan şi cu numere de Bulgaria că prin astfel de gesturi discreditează o instituţie care cel puţin până în momentul de faţă se pretinde a fi una respectabilă.