Nemulţumiri la Centrul de Asistență Socială “O Viaţă Nouă”: 1.500 de lei pentru condiţii periculoase și muncă non-stop

Sala mică a Prefecturii județului Satu Mare a găzduit ieri o întâlnire a Comisiei de Dialog Social, prefectul Darius Filip punându-i la masa dialogului pe sindicalişti, reprezentaţi de preşedintele CNSLR Frăţia, Dan Burulea, şi conducerea DGASPC Satu Mare. În cadrul întâlnirii, cele două părţi şi-au spus, din nou, părerile, invocând reglementări juridice.

Legea, invocată de ambele părți

În urma unui proces, angajaţii centrului au obţinut în instanţă un spor de 75% pentru că ar lucra în condiţii periculoase și inclusiv sâmbăta, duminica și de sărbători, dar juriştii de la DGASPC spun că tot potrivit legii nu se pot plăti aceste sporuri deoarece lipsesc anumite buletine de analiză. Astfel, rezolvarea pare a fi tot în instanţă.

Preşedintele CNSLR Frăţia, Dan Burulea, cere ca sentința judecătorească definitivă și irevocabilă să fie aplicată numaidecât, astfel încât contractul colectiv de muncă să poată permite retribuția corespunzătoare a angajaților. Chiar dacă vorbim despre o sentință definitivă și un stat de drept, reprezentanții DGASPC amână aplicarea acesteia în totalitate, printre altele, din cauza faptului că, în 2015, cererea pentru prelungirea contractului nu ar fi fost depusă în limita legală de 30 de zile.

Ce spun angajații din Centrele de Asistență Socială

În vreme ce “oficialii” dezbăteau subiectul pe argumente juridice, în holul Prefecturii infirmierele aşteptau concluzia întâlnirii. Ele nu au fost lăsate să intre la şedinţă pe motiv că au întârziat. “Avem 1.500 salar. Din asta dacă se poate trăi… Și lucrăm sâmbetele, duminicile şi sărbătorile legale… Nu ştiu cine ar lucra de Revelion, de Crăciun. Noi nu avem nicio sărbătoare, 24 de ore suntem acolo. Avem 50 de beneficiari, suntem câte 2-3 persoane pe tură. Cei de acolo sar pe garduri, sparg geamuri, dau în noi, suntem în pericol permanent”, a spus presei Agota Coţ. O altă angajată a mărturisit că la finalul anului trecut le-au fost mărite salariile cu 20%, dar le-au fost tăiate sâmbetele şi duminicile.

“Cele mai mari salarii nu sunt la noi, întotdeauna în Direcţie au fost cele mai mici salarii. Plus am câştigat în instanţă 75% dar niciodată nu ni s-a dat. Ce înseamnă asta? Noi suntem chiar nişte sclavi? Cu 1.500 de lei chiar poţi să lucrezi? Şi în ce pericol suntem… Deci beneficiarii noştri chiar sunt cum sunt, deci e dreptul nostru. Nu am venit să cerem banii nimănui, numai ce spune legea”, a spus Csontos Ildiko.

Deocamdată nu se ştie ce se va întâmpla mai departe, rezolvarea pare să fie tot în instanţă. Dacă totuşi se va obţine acordarea unui spor de 75% pentru cei de la DGASPC, acest lucru ar însemna o sumă anuală de 15 milioane de lei la nivelul judeţului, care nu se ştie de unde vor fi alocaţi. Nici infirmierele nu ştiu dacă să intre în grevă sau nu. “Depinde de dl. Burulea, el ne-a mai salvat o dată”, a mai spus Agota Coţ.

Rareș Jucan