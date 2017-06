Nervi la finalul meciului Micula- Moftin

Iată deciziile luate în şedinţa de marţi a Comisiei de disciplină din cadrul AJF Satu Mare:

La meciul VICTORIA TIREAM – OLIMPIA CĂUAȘ a fost eliminat jucătorul Costin Ionuț (Tiream) pentru primirea celui de-al doilea avertisment în același joc. Comisia hotărăște suspendarea jucătorului Costin Ionuț pentru 1(un) joc și amendarea acestuia cu 20 de lei, conform articolului 63.2.1

La meciul AS GHENCI – PLATANUL MARNA a fost eliminat jucătorul Matei Sergiu (Marna) pentru injurii la adresa arbitrului. Comisia hotărăște suspendarea jucătorului Matei Sergiu pentru 3(trei) jocuri și amendarea acestuia cu 60 de lei, conform articolului 63.2.2.

La meciul VICTORIA TIREAM – OLIMPIA CĂUAȘ un suporter a pătruns pe suprafața de joc, cerându-i socoteală asistentului A1 pentru deciziile luate, fără a-l atinge. Comisia hotărăște sancționarea echipei Victoria Tiream cu ”avertisment” pentru carențe oganizatorice, conform articolului 83. f.

La meciul UNIREA PĂULEȘTI – AS LIVADA, delegatul echipei gazdă a contestat dreptul de joc al unui jucător al echipei oaspete. În lipsa probelor (arbitrul nu a reținut carnetul de legitimare) comisia hotărăște convocarea arbitrilor jocului: Elek Simon, Sician Gabriel și Sician Mihai, precum și a delegatului echipei AS Livada, Haitaj Mihai.

La meciul TURUL MICULA – CRASNA MOF-TINU MIC, după fluierul final, jucătorul Varga Cristian(Turul Micula) a avut comportament violent asupra unui adversar. Comisia hotărăște suspendarea jucătorului pentru 3(trei) jocuri și amendarea acestuia cu 75 de lei, conform articolului 63.2.4.a. Jucătorul Tar Robert (Turul Micula)a folosit un limbaj injurios la adresa antrenorului echipei oaspete. Comisia hotărăște suspendarea jucătorului Tar Robert pentru 2(două) jocuri și amedă 50 de lei, conform articolului 63.2.2.

La meciul DACIA SUPUR – CSEHI HODOD delegatul echipei gazdă, Giurcău Marcel, a adus injurii la adresa oficialilor jocului. Comisia hotărăște suspendarea lui Giurcău Marcel pentru o etapă și amendarea acestuia cu 100 de lei, conform articolului 53.1.