Pare un fapt banal… (scrisoare deschisă)

Cred că, de multe ori, corespondența mea cu cititorii din județ și din țară a stârnit destul interes. Sper că și de data aceasta! Printr-o întâmplare, poate fericită, mă aflu la Sibiu, în Spitalul European “Polisano” și încerc să vă prezint o filă de jurnal, de confesiuni din cele 20 de zile “petrecute” acolo. Agitație mare, neobișnuită în cardiologie chiar dacă începând cu 9 iunie ploaia mocănească a curs neîncetat. A plouat cu stropi aducători de rouă, dar și cu multe lacrimi ale copiilor bolnavi cu inima, copii selecționați pentru a patra oară în vederea operațiilor necesare. Fiecare copil dintre cei 13-16, de vârste cuprinse între zero și 14 ani era însoțit de un părinte. De fapt, erau copii nevoiași din țară, cărora li se întindea o mână de ajutor, ce va pune pecete și încredere pe toată viața lor. Erau copii din multe județe ale țării, așteptând să primească o șansă de vindecare. Și când te gândești cât costă o astfel de operație, realizată de specialiști din “Polisano” și alții din diferite țări, colaboratori fideli ai prof. dr. Victor Costache, școlarizat la Grenoble și Canada!

De fapt, acest om s-a întors, bine pregătit, și face ceva util pentru țară, demonstrând că “omul sfințește locul”. Își iubește țara. Prin tot ceea ce face îi transformă pe oameni în a fi mai buni, mai trainici, mai umani! Există în el și în tot personalul de acolo ceva deosebit, neîntâlnit în spitalele țării: operații mini invazive, aparatură “extra” și mai există dăruire, pasiune și bunul simț! Am fost în spitale din diferite părți ale Globului, dar “Polisano” depășește orice așteptări, când mă gândesc cu ce-și “frământă” mintea conducătorii noștri, când poporul român “dispare” treptat din cauza bolilor de inimă, nu-mi vine să cred. De mi-ar spune cineva să-i transform pe “aleșii” noștri, chiar prin spălarea minților, n-aș putea pentru că… nu le-aș găsi! Câtă nesimțire la acești “ conducători”, ziși politicieni. Dacă ar trebui să fie împușcați politicienii aceștia ar muri chiar nevinovați! Scriu aceste rânduri fiind într-o situație critică din viața mea, prezentând oameni ce-i adună pe cei nevoiași pentru a-i ajuta. Se adunau și înainte la “Daciada” sau “Cântarea României”, având un scop al selecției de valori! Acum se adună pentru a “aduna” voturi, dar… cred că poporul este suveran și știe bine să discearnă între bine și rău. Lucrul văzut și trăit de mine la “Polisano” este adevărat și se repetă an de an, cu lacrimile de mulțumire ale părinților și mai târziu, ale micilor pacienți. Nu s-a implicat statul în a ajuta acțiunea, s-au implicat fundațiile și specialiștii din afară, adunați în jurul acestui minunat specialist, dr. Victor Costache și a echipei sale de specialiști care-i seamănă leit prin dăruire și competența despre care vorbeam. Îmi permit, desigur, cu acceptul conducerii să-i amintesc pe câțiva dintre ei, pe care i-am cunoscut și care m-au ajutat: dr. Victor Costache, dr. Emanuela Ciobanu, Andreea Costache, dr. Condac Constantin, Oana Sebastian, Ion George, Castravete Roxana, Bianca Muntean, Anca Bărbat și mai ales dr. Leațu Cristina Gabriela. Dacă aș putea să vă prezint un film al activităților medicilor, asistenților, infirmierelor, personalului de îngrijire, ați rămâne uimiți, fiind ca un grup unit de furnici lucrătoare, ce nu cunosc liniștea, ci numai interesul ca totul să fie făcut “ca la carte”. Da! Acolo este vorba de carte, de știință, de practică! Acolo există simțul răspunderii pentru orice operațiune, mică sau mare, există ceva ce se numește simplu: dragostea față de aproapele, față de om. Aceștia sunt ca niște școlari, niște truditori cum ar trebui să existe în toate sectoarele vieții sociale. Și când te gândești că medicii au ajuns să fie analizați și “executați” de fel de fel de conducători veniți “cu pluta”, cu pregătire aiurea, nu-ți vine să crezi!

Te mai întrebi de ce valoroșii din țară doresc să plece oriunde, dar să plece, să nu-i mai vadă pe șefii “păziți” ce coboară sfidător din mașini luxoase, uitându-se cu dispreț la mulțimea ce nu-i mai aplaudă, de ce? Trebuie, obligatoriu, ca valorile să fie respectate, altfel… ne vom scoate ochii pentru a ocupa cele mai înalte fotolii, de care poporul n-are nevoie!

Scriu rândurile, dictându-le de pe patul unui salon din “Polisano”, cu gândul că toți cei vizați negativ vor putea medita și se vor putea verifica dacă intră într-o categorie sau alta. Promit, după vindecare, să fiu același prieten al Dvs, al cititorilor și al televiziunii de NV, același sincer, devotat, care vă iubește! Și totuși… apa returului și lacrimile se întorc la izvoare!

Teodor Curpaș