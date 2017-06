Președintele CJ, Pataki Csaba, acuză firmele că trag de timp în instanță, iar drumurile județene rămân neplombate

Președintele Pataki Csaba a arătat ieri, în cadrul ședinței Consiliului Județean, că firmele care se judecă cu această instituție la Curtea de Apel pentru atribuirea contractului de întreţinere a drumurilor judeţene par să tragă de timp în instanţă. Totodată, Pataki a subliniat și faptul că reprezentanţii acestora efectiv nu îşi dau seama în ce stare au ajuns unele tronsoane unde şi ambulanţele au probleme în a interveni.

“Contractul privind întreţinerea pe timp de vară a drumurilor judeţene se află la Curtea de Apel Oradea. Aşteptăm să primim un termen pe fond. Am impresia că unii operatori efectiv trag de timp şi nu îşi dau seama în ce stadiu sunt unele tronsoane de drumuri judeţene unde deja salvările au probleme de a interveni. Legal am cerut punct de vedere începând de la Autoritatea Naţională de Achiziţii Publice de a avea o procedură în regim de urgenţă măcar pe tronsoanele care sunt deja impracticabile pentru salvări. Am primit un răspuns în scris, că nu face parte din categoria întâmplărilor neprevăzute. Altă soluţie, de a da în administrare autorităţilor publice locale unele tronsoane de drumuri, administrativ este posibil, dar nu este foarte legal în condiţiile în care sunt obiectul licitaţiei pentru toate drumurile din judeţ. Dacă noi luăm o bucăţică şi o trecem în administrarea altei entităţi este alt semn de întrebare”, a declarat Pataki.

Președintele Consiliului Județean a mai afirmat că zilnic sunt zeci de reclamaţii, dar singura speranţă e în instanţă. “Zilnic sunt zeci de reclamaţii şi din partea cetăţenilor şi din partea primarilor. Singura noastră speranţă este în justiţie, ca să-şi facă treaba. Dacă şi-ar fi făcut treaba în limitele legale era deja semnat contractul demult. În lege scrie 45 de zile termen de judecată la nivelul Curţii de Apel. Au trecut mai multe… Sper să nu ajungem în situaţia municipiului Satu Mare care doi ani şi jumătate nu a avut contract de întreţinere pe timp de vară pentru drumuri”, a mai spus Pataki. El a dat asigurări că în secunda în care se deblochează situaţia juridică va şi emite ordin de începere a lucrării pentru a se efectua intervenţii.