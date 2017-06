Programul ultimei etape din Liga a IV-a

Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare a publicat joi programul ultimei etape din seriile Ligii a IV-a.

Seniorii încep de la ora 18:00, cu unele excepții, iar juniorii cu două ore mai devreme față de seniori.

Program:

Seria A

Sâmbătă, 17 iunie

• Certeze – Dumbrava (ora 17:00, S. Raț, S. Raț jr., S. Tăbăcaru, M. Andreica)

• Oar – Lazuri (E. Pop, S. Neichi, O. Mazilu, I. Vigu)

Duminică, 18 iunie

• Viile SM – Lipău (B. Tincu, N. Szucs, A. Boros, C. Por)

• Păulești – Medieșu Aurit (brigadă Carei, I. Borz)

• Livada – Halmeu (brigadă Carei, Z. Torok)

• Cărășeu – Odoreu (nu se dispută)

Seria B

Sâmbătă, 17 iunie

• Babța – Ciumești (ora 15:00, brigadă Tășnad, N. Morar)

Duminică, 18 iunie

• Domănești – Berveni (ora 16:00, brigadă Carei, S. Sandor)

• Foieni – F. Căpleni (A. Mandi, S. Nagy, M. Câmpan, T. Kegyes)

• Santău – Cămin (C. Chiriloaia, Cr. Pop, R. Pop, Ghe. Dumitraș)

• Sanislău – Pișcolt (C. Merkli, A. Bauer, I. Bauer, C. Kuki)

• AS Căpleni – Andrid (C. Rebegea, E. Pop, Ș. Bathory, Z. Pataki)