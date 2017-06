România înfruntă Franţa şi Spania în grupele CM din Germania

România va face parte din grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin, care va avea loc în luna decembrie a acestui an în Germania.

“Tricolorele”, repartizate în urna a doua valorică, vor înfrunta în faza grupelor Franţa, Spania, Slovenia, Angola şi Paraguay.

Partidele din grupa României vor avea loc la Trier.

Din grupa B, programată la Bietigheim-Bissingen, fac parte Norvegia, Suedia, Cehia, Ungaria, Argentina şi Polonia.

În grupa C, la Oldenburg, vor juca Danemarca, Rusia, Brazilia, Muntenegru, Japonia şi Tunisia, în timp ce grupa D, de la Leipzig, va fi formată din Olanda, Germania, Serbia, Coreea de Sud, China şi Camerun.

Primele patru clasate din fiecare grupă vor obţine calificarea în optimi, programate la Magdeburg şi Leipzig, la fel ca şi sferturile de finală.

Semifinalele şi finalele se vor juca la Hamburg, pe 15 şi 17 decembrie.

Campionatul Mondial din decembrie este programat în intervalul 1-17 decembrie.

România are o medalie de aur, două de argint şi una de bronz la Mondialele de handbal feminin. “Bronzul” a venit chiar la ultima ediţie, din 2015, desfăşurată în Danemarca.