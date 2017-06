Simona Halep, calificată în optimile turneului de la Eastbourne. Monica Niculescu a fost eliminată

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA Premier de la Eastbourne, din Marea Britanie, desfăşurat pe iarbă şi dotat cu premii de 753.900 de dolari.

Intrată în competiţie direct în turul secund, Halep a învins-o, scor 3-6, 6-3, 6-2, pe chinezoaica Ying-Ying Duan, locul 64 WTA, într-o oră şi 44 de minute de joc. Partida a început marţi, însă a fost întreruptă, la scorul de 2-1 pentru sportiva din China, din cauza ploii.

În turul următor, Simona Halep o va întâlni pe jucătoarea bulgară Tsvetana Pironkova, locul 149 WTA, care s-a impus, miercuri, în faţa Monicăi Niculescu, locul 49 mondial, scor 6-0, 6-4, după o oră şi trei minute. Meciul Halep – Pironkova s-a disputat tot ieri, după închiderea ediţiei.

Prezenţa în optimile de finală ale turneului de la Eastbourne este recompensată cu un cec în valoare de 9.850 de dolari şi 55 de puncte în ierarhia mondială.

”A fost foarte greu, ea a lovit foarte puternic nu a fost ușor să returnez, dar sunt fericită că am putut să câștig acest meci. Era important, abia aștept să mai joc un meci azi, pentru că ieri a plouat. Le mulțumesc tuturor că au venit, a fost o atmosferă frumoasă și mi-a plăcut să joc aici. A fost important să fac break în setul al treilea și apoi m-am liniștit trebuia să îmi țin serviciul. Am fost încrezătoare până la final și am reușit să termin meciul”, a declarat Simona Halep, la finalul meciului cu Ying-Ying Duan.