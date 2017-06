Simona Halep – Înfrângerea aceasta doare mai rău decât cea din 2014

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat, sâmbătă, după ce a pierdut finala turneului de la Roland Garros, că acest eșec doare mai rău decât înfrângerea din finala din 2014 de la Paris.

“Aceasta (înfrângerea) e mai dureroasă decât cea din 2014. Aceasta doare mai rău, pentru că am realizat ce înseamnă”, a spus Simona Halep la conferința de presă care a urmat după finala cu Jelena Ostapenko.

“A jucat extraordinar. A fost spectatoare la unele puncte. Voi lucra pentru că vreau să repet acest lucru (finala)”, a mai spus românca.

“Am fost aproape, dar ea a revenit și a reușit. E dificil să rămâi calm, dar ea a fost foarte bună’’, a adăugat Halep, care a precizat că glezna, la care s-a accidentat în finala de la Roma, nu a deranjat-o în acest meci. ‘’Nu eu am pierdut. Ea (Ostapenko) a câștigat meciul. Sunt foarte tristă’’, a mai spus Halep.

“Cred că am avut un sezon foarte bun pe zgură. Sunt din nou pe locul 2 (WTA). Sunt tristă pentru că am pierdut azi, dar de fiecare dată e greu când pierzi. Doare foarte tare, dar încerc să iau tot ce a fost bun. Voi avea nevoie de timp pentru a depăși acest moment. Va fi o pauză scurtă’’, a menționat românca.

“Nu am renunțat niciun moment în acest meci, dar ea jucat foarte bine. După o pauză voi reveni pe teren”, a subliniat Halep.

“O felicit pe Jelena. Sunt sigură că va reuși și alte lucruri extraordinare. Poate nu am fost pregătită pentru asta. Trebuie să am mai multe astfel de momente, finale. Îmi pare rău că am pierdut. I-aș fi făcut mai mândri pe românii care m-au susținut, dar vor încerca pe viitor’’, a concluzionat Halep, care de luni va fi numărul unu în clasamentul pentru Turneul Campioanelor, de la Singapore, devansându-le pe Karolina Pliskova, Elina Svitolina și Jelena Ostapenko.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, a fost învinsă de letona Jelena Ostapenko (47 WTA) cu 4-6, 6-4, 6-3, sâmbătă, în finala turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Șlem al anului. Halep a condus cu 1-0 la seturi, a avut 3-0 în setul al doilea și 3-1 în decisiv, dar nu a reușit să își păstreze acest avantaj și s-a înclinat după o oră și 59 de minute.

Jucătoarea română a ratat pentru a doua oară titlul la Roland Garros, după ce în 2014 a fost întrecută în ultimul act de rusoaica Maria Șarapova, cu 6-4, 6-7, 6-4.

Halep, care de luni va fi numărul doi mondial, s-a ales cu 1.060.000 euro și 1.300 de puncte WTA, iar câștigătoarea a fost recompensată cu 2.100.000 euro și 2.000 de puncte WTA