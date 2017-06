Tragedia care a îndoliat Liceul de Arte ”Aurel Popp”

Vestea morții tinerei de 17 ani, Gabriela Hamza din Tarna Mare, care a decedat în urma teribilului accident ce a avut loc duminică (11 iunie) după-amiază la intrarea în localitatea Vama, a întristat un județ întreg. Tânăra era elevă la Liceul de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare.

Mesajele postate pe pagina de Facebook a tinerei reflectă durere, lacrimi și neîmpăcare cu cele întâmplate:

„Cu cea mai mare durere în suflet pe care o lași scumpa mea și draga mea nepoată, Gabi Hamza, îți doresc ca bunul Dumnezeu să te primească în pace. Ai plecat mult prea devreme dintre noi și lași în sufletele noastre o durere nespusă și un gol pe care nu îl vom putea umple niciodată … Scumpa și draga mea Dumnezeu să te aibă în pace”, este mesajul postat de Octavian Tavy pe Facebook.

„Durere, multă durere. Nu sunt cuvinte de descris. Viața mea în schimbul vieții tale mi-aș da, draga mea frumoasă nepoată, prea devreme pleci și ne lași la o vârstă atât de fragedă. Dormi în pace suflet blând și curat. În sufletul meu ești și vei rămâne vie mereu. Dormi în pace sufletul meu Gabi Hamza”, scrie Ana Dorina pe pagina de socializare.

„Nu te voi uita niciodată Gabi Hamza. Ai fost și vei rămâne mereu în inima mea, o verișoară foarte bună și minunată. Nu-mi vine să cred că te-am pierdut. Odihnește-te în pace suflet blând !!TE IUBESC !!”, este mesajul lui Sebastian Hamza.

„Suflet bun de care am putut să mă bucur o perioadă limitată, te iubesc mult, chiar dacă acum ești înger. Lipsa ta din viața mea nu o va putea umple nimeni, cafelele de la Line vor fi fără râsetele pe care le împărtășeam cu tine, tricoul cu ananas pe care îl avem la fel va rămâne un prilej de tristețe, totul s-a schimbat și se va schimba pentru că ai plecat. Te iubește mult Romi și te voi iubi mereu draga mea binecuvântare de care am avut parte puțin aici pe pământul acesta plin de nenorociri, durere și suferință. Suferința e nemărginită și de nedescris. Gabiii, îmi lipsește cea mai bună prietenă … de acuma mai pot vorbi cu tine prin rugăciuni … Puiule, dormi în pace!”, sunt rândurile pline de durere postate de Romina Corodi.

„Sincere condoleanțe ai plecat prea repede dintre noi suflet minunat îmi vei lipsi acum ești un înger Dumnezeu sa te odihnească în pace”, scrie Anamaria Larisa.

Motocicliștii i-au adus un ultim omagiu

AS Eagle Bikers Satu Mare a invitat aseara mai multi motociclisti sa participe la depunerea unei coroane comemorative si aprinderea câtorva lumânări la monumentul închinat victimelor accidentelor, in memoria adolescentei de 17 ani, Gabriela Hamza, elevă la Liceul de Arte „Aurel Popp”, decedata duminică in accidentul rutier de la Vama. Motocicliştii s-au intalnit la statia de alimentare de pe Bulevardul Lucian Blaga nr. 35A (vis a vis de CAS), iar la ora 20.00 au pornit spre Viile Satu Mare.

Cum s-a produs tragedia?

Accidentul de circulație, soldat cu moartea unei tinere de 17 ani din Tarna Mare a avut loc duminica (11 iunie) după-amiază, în jurul orei 17.20 la intrarea în localitatea Vama, dinspre Orașul Nou.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Satu Mare, Răducu Silaghi, un motociclist s-a dezechilibrat și s-a izbit de o mașină care se deplasa regulamentar din sens opus. Pe motocicletă mai era și o tânără de 17 ani care în urma impactului a decedat. Motociclistul a suferit și el mai multe leziuni. Cei doi conducători de vehicule nu erau sub influența băuturilor alcoolice. Din ancheta polițiștilor reiese că motociclistul are 35 de ani și este din Gherţa Mică. Oamenii legii spun că acesta a pierdut controlul asupra motocicletei pe un segment de drum în curbă și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de către un bărbat de 39 de ani din Negreşti-Oaş. În urma impactului, o tânără de 17 ani din comuna Tarna Mare, pasageră pe motocicletă, a fost proiectată pe carosabil și a decedat.

Cristian Stan