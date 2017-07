11 turişti din Ungaria au fost recuperaţi din Piatra Craiului după o operaţiune de 12 ore

Un grup de 11 turisti din Ungaria – sase barbati, patru femei si un copil de 13 ani – au ramas blocati vineri seara in Masivul Piatra Craiului, fiind salvati dupa o operatiune care a durat 12 ore. Oamenii ajunsesera intr-o zona stancoasa si nu au mai putut cobori din cauza intunericului, iar in jurul orei 22.00 au sunat la 112 cerand ajutor, relateaza News.ro.

Turistii au fost adusi in siguranta la baza muntelui dupa o operatiune care a durat toata noaptea.

“Echipajul de jandarmi a ajuns la aproximatv 120 de metri de coordonatele indicate pe GPS, insa turistii nu au putut fi imediat recuperati din cauza zonei accidentate, respectiv un perete de stanca de 50 de metri. In jurul orei 00.50 turistii au fost reperati. Unul dintre ei a incercat sa aleaga singur o alta poteca si a ramas captiv intr-o zona stancoasa, dar a fost recuperat. S-a inceput coborarea spre Cabana Plaiu Foii”, a declarat Ciprian Aldea, purtator de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Brasov.

Deplasarea s-a facut pe timp de noapte, iar sambata dimineata, la ora 10.00, toti cei 11 turisti au ajuns in siguranta la Cabana Plaiu Foii ajutati de jardarmi si de salvamontisti.

Niciunul din turisti nu a fost ranit, iar un microbuz i-a preluat si i-a transportat la cabana din localitatea Sambata unde erau cazati.