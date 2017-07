Cele mai importante argumente pentru angajați: siguranța locului de muncă, atmosfera și salariul

Studiile arată că angajații români apreciază cel mai mult siguranța locului de muncă, mediul de lucru, provocările profesionale și, nu în ultimul rând, pachetul de beneficii. Datele sunt confirmate și de salariații DRÄXLMAIER, care au decis să revină în companie după ce au avut diferite experiențe profesionale. Ei consideră că DRÄXLMAIER Satu Mare este un angajator de încredere, pe care te poți baza pe termen lung și care oferă multiple oportunități de dezvoltare a carierei.

Ca furnizor de componente auto de top, DRÄXLMAIER are colaborări de decenii cu branduri precum Audi, Volkswagen sau BMW, ceea ce demonstrează performanța susținută în domeniu. Acest lucru a fost posibil mai ales prin munca în echipă, definitorie în desfășurarea acestui tip de activitate. Contribuția fiecărei persoane este esențială pentru ca produsul sau serviciul oferit să fie de cea mai bună calitate.

În cadrul companiei, angajații beneficiază de suportul necesar pentru a-și putea valorifica potențialul – beneficiază de traininguri periodice și sunt încurajați permanent să contribuie cu idei inovative la procesele de lucru, aducând astfel plusvaloare produselor la care lucrează.

„Angajații noștri dau valoare organizației, pentru că ei sunt cei care fac diferența.“

Roland Polte, Director Resurse Umane și membru al Consiliului de Administrație, DRÄXLMAIER Group

Răzvan Marian Sava (24 ani)



Am plecat în Germania acceptând o ofertă cu contract nelimitat, dar, din motive personale, am decis să mă întorc în țară. Am aflat de oferta DRÄXLMAIER și mi s-a părut că este cea mai bună din piață – știam deja compania și domeniul de activitate. Am revenit în companie și, între timp, am început lucrul la un nou proiect. Îmi plac colegii, suntem uniți și munca merge bine și ușor.

Mirabela Breban (32 ani)

Am lucrat 3 ani la DRÄXLMAIER și, la un moment dat, m-am gândit să încerc un alt loc de muncă. Am petercut puțin timp acolo – nu mi-a plăcut și mă bucur că m-am întors. Sunt o persoană foarte activă. Îmi place activitatea, îmi plac mașinile și colegii. Mă înțeleg foarte bine cu superiorii, care mi-au acordat mereu ajutorul de care aveam nevoie. Salariul este satisfăcător și vine mereu la timp. Oricine își dorește un loc de muncă sigur, îl găsește aici.

Marcus Nicula (21 ani)

Am revenit în companie după 6 luni de pauză. Lucrez într-un departament în care avem mereu proiecte interesante, ceea ce presupune constant noi provocări. Cu ajutorul colegilor, primim suportul necesar pentru a ne realiza obiectivele. DRÄXLMAIER îmi oferă siguranță. Colectivul este foarte plăcut, am ore fixe de lucru, zilele de sărbătoare sunt libere și salariile sunt mereu plătite la timp.

Adela Claudia Graizler (29 ani)

După ce mi s-a încheiat concediul de maternitate, am plecat fiindcă nu aveam cu cine să îmi las copilul. Am lucrat apoi 6 luni la o altă companie, dar am hotărât să revin la DRÄXLMAIER – aici beneficiez nu doar de condiții bune de lucru, prime, tichete de masă, ci și de transport gratuit, ceea ce este important pentru mine, făcând naveta zilnic. Lucrez într-o echipă unită și, împreună cu maistra, rezolvăm orice problemă.

Despre DRÄXLMAIER Group

DRÄXLMAIER Group este un furnizor de componente auto de talie internațională cu sediul central în Germania, având peste 60 de locații în mai mult de 20 de țări. Compania are, în prezent, aproximativ 60.000 de angajați în întreaga lume. Datorită muncii și capacității lor de inovare, DRÄXLMAIER Group a ajuns lider în domeniul tehnologic pentru segmentul premium de automobile.

Inventatorul cablajului specific fiecărui client, DRÄXLMAIER Group a patentat inovații în domeniul sistemelor de condus convenționale și alternative, precum și în domeniul componentelor electrice și electronice. Printre acestea se numără sistemele de cablaj și cele de baterii de înaltă tensiune. Ca lider de piață în crearea interioarelor pentru automobilele premium, DRÄXLMAIER Group furnizează console centrale, borduri și uși, precum și module de cockpit. În 2016, DRÄXLMAIER Group a realizat o cifră de afaceri de 3,7 miliarde de euro.

Printre clienții noștri se numără Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, MINI, Porsche și Volkswagen.