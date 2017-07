Acuzat de crimă, se vrea în libertate. Ce au decis judecătorii

Acuzat că a ucis cu sânge rece

Sătmăreanul Meszaros Zsombor a fost arestat pentru uciderea iubitei sale, cetățean german.

În referatul întocmit în cauză, procurorii au relatează că înnoaptea de 13/14.07.2017, inculpatul Meszaros Zsombor, prin lovituri repetate cu pumnul şi cu un corp dur în zona capului, a omorât-o pe numita L.N.J.- cetăţean german, cu care avea o relaţie apropiată. Infracţiunea de omor a fost săvârşită pe Drumul Careiului din municipiul Satu Mare, în maşina aparţinând persoanei decedate.

Ulterior, cadavrul acesteia a fost pus de către inculpatul Meszaros Zsombor în portbagaj iar maşina abandonată sub pasarela care face legătura între străzile Fabricii şi Odoreului din municipiul Satu Mare, loc în care a şi fost găsită de organele de anchetă în seara de 17.07.2017, acestea fiind alertate de dispariţia victimei de către aparţinătorii acesteia.

Din probele administrate a rezultat că mobilul omorului a fost generat de starea de gelozie în care se afla inculpatul Meszaros Zsombor.

Arestat și întemnițat

Inițial, a fost reținut pentru 24 de ore, dar ulterior judecătorii au decis aresterea inculpatului pentru 30 de zile: ”În baza disp. art. 226 rap. la art. 223 alin. 2 C. proc. pen. cu aplic. art. 202 alin. 4 lit. e şi art. 203 alin. 3 C. proc. pen. admite propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe Tribunalul Satu Mare şi în consecinţă dispune arestarea preventivă a inculpatului M. Z. (Meszaros Zsombor), pe o durată de 30 zile, începând cu data de 19.07.2017 până la 17.08.2017 inclusiv. În baza art. 272 C. pr. pen. dispune virarea din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Satu Mare a sumei de 130 lei, reprezentând apărător din oficiu”, se arată în decizia instanței.

Meszaros Zsombor a atacat decizia sentinţa Tribunalului Satu Mare la Curtea de Apel Oradea cerând să fie judecat în libertate și adăugând că nu el este cel care a comis crima.

Judecătorii Curții de Apel i-au respisn acestuia cererea, astfel că sătmăreanul acuzat de crimă va rămâne, în continuare, după gratii.