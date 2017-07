Adversari accesibili pentru FCSB și Viitorul

Campioana României, FC Viitorul Constanța, va înfrunta în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor câștigătoarea duelului dintre APOEL Nicosia (Cipru) și F19 Dudelange (Luxemburg), conform tragerii la sorți care a avut loc vineri, la sediul Uniunii Europene de fotbal de la Nyon (Elveția).

Vicecampioana FCSB va juca, la rândul ei, în turul 3 preliminar al celei mai importante competiții continentale cu echipa cehă FC Viktoria Plzen. Meciurile se vor disputa pe 25/26 iulie — turul și 1/2 august — returul.

APOEL Nicosia s-a impus cu 1-0 în fața lui F91 Dudelange, miercuri, în prima manșă a turului 2 preliminar din Champions League. Jocul retur se va disputa săptămâna viitoare, în Luxemburg.

Becali: “Steaua are prima sansa cu Plzen”



“Steaua are prima sansa cu Plzen, dar si Viitorul a picat bine. Am putea avea doua echipe in grupele Europa League”, a spus Becali la Digi Sport.

“Sunt mai increzator decat eram anul trecut, pentru ca Viktoria Plzen nu este la fel de puternica precum era Sparta Praga. Nu ma gandesc eu la Viitorul, ca nu ma intereseaza. Eu ma uit doar la echipa nationala”, a spus Becali la Digi Sport.

“Steaua e fetita care a crescut, s-a maritat si a schimbat numele in FCSB, e continuatoarea Stelei”, sustine Becali.

UEFA a trecut Steaua cu noua denumire oficiala Fotbal Club FCSB la tragerea la sorti pentru turul 3 preliminar al Champions League.

In alta ordine de idei, Becali a anuntat un nou transfer la Steaua.

“Sigur va veni un fundas central suta la suta saptamana viitoare. Sarbul a cazut pentru ca au ridicat pretul de la 300.000 la 500.000 de euro si le-am spus sa fie sanatosi. Va fi tot un strain”, a mai spus Becali.