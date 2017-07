Afdam și Cfaim în împărăția apelor termale – AQUA PRESIDENT -Episodul al II-lea

”Bună ziua stimați cititori de pretutindeni … vă spun Afdam și Cfaim de la Agenția de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag”. Bună ziua băieți, bună ziua dragi cititori. Ne aflăm și azi în legătură directă cu dumneavoastră, pentru a vă transmite a doua zi de aventuri a colegilor noștri, Afdam și Cfaim, aflați în Complexul Turistic ”President” din Băile Felix, pentru a ne transmite o doză consistentă de bună dispoziție și de sănătate: V-ați trezit băieți?

O nouă zi de aventură în apele termale de la President

”Da ne-am trezit și suntem foooarte bine dispuși. De altfel, ieri seara, am fost martorii unui program fulminant de discotecă în cadrului aquapark-ului, cu ”Spuma Party”, ”Coctail Party” și ”Zumba Party”; ce mai, party, party, party … destindere la cote incendiare.” ”Da stimați cititori, suntem și azi pregătiți ca să evadăm din cotidian în acest colț de rai, situat la Complexul Hotel ”PRESIDENT & Aqua Park resort” din Băile Felix, fiind pregătiți să vă transmitem în detaliu cele mai tari momente de relaxare și de distracție.” ”Putem spune Afdame, că aici România se vede și se trăiește la cote maxime … parcă-i altă lume.” ”Așa este Cfaime … vom lua interviuri de la clienți, vom realiza instantanee din cele mai diverse locuri și evenimente, vom avea declarații de ultimă oră … ce mai … petrecere pe cinste …” ”și sperăm ca doza de voie bună și de sănătate de aici, să vă facă ziua din ce în ce mai frumoasă.” Bine băieți … spor la muncă … și la transmisii. Cine începe primul?

Acolo unde te simți un veritabil VIP

”O să încep eu dacă se poate …” Afdame ai legătura. ”Îl am din nou lângă mine pe reprezentantul Complexului Turistic President, domnul Ionuț Buz, căruia îi spun bună ziua …” ”Bună ziua dumneavoastră și tuturor cititorilor.” ”Unde ne aflăm acum?” ”Ne aflăm la etajul aquapark-ului, într-o zonă selectă, retrasă și aleasă de mulți dintre clienți pentru atmosferă și pentru discreția oferită. În stânga mea se află după cum vedeți bazinele cu hidromasaj și jacuzzi, pe partea dreaptă fiind deschise și câteva saune pentru domnii și doamnele care vor să transpire, … dar și multe șezlonguri. Această zonă, vă oferă mai multe oportunități de odihnă, relaxare … și mai multă liniște. De asemenea, tot la etaj se află zona bazinelor pentru copii ….” ”Afdame, te întrerup. Cer legătura din redacție, pentru că am alături de mine câțiva clienți …”

De la Timișoara și din Cugir … la President – Băile Felix

”Bună ziua! Cum vă numiți și de unde veniți?” ”Bună ziua, sunt Daniel, vin din Timișoara și este al doilea an de când venim la President. ” ”Vă place aici?” ”Ne place … la Timișoara nu avem așa ceva, așa că ne-am dorit foarte mult să revenim.” ”Ce dotări considerați că ar avea Aqua President în plus față de alte zone turistice din țară?” ”Apă termală, locuri cu tobogane pentru copii, distracție, atmosferă, ce mai … tot ce trebuie pentru o relaxare de calitate …”

”Dumneavoastră vă aflați pentru prima dată la President?” ”Da, e puțin cam aglomerat, dar totul este ok: dotări, curățenie … totul!” ”Cum vă numiți și de unde veniți?” ”Mă numesc Florin și sunt din Cugir – Alba.”

În lumea minunată a copiilor

”Cosmin … ai grijă mamă cum te dai pe tobogan, ca să nu te lovești …” ”Preluăm legătura, cu specificația că între timp, noi … cei care din punct de vedere biologic ne considerăm adulți … am intrat în mintea copiilor.” ”Da stimați cititori, vă aflați în zona de etaj a aquapark-ului, unde avem bazinul cu tobogan pentru copii.” ”Ce adâncime are apa în bazin?” ”Apa, are o adâncime de doar de 60 de centimetri, lucru care permite părinților să-i supravegheze mai bine pe cei mici. Ei au posibilitatea să se dea pe tobogan și să se joace într-o atmosferă mai sigură.” ”Câți copii vin pe zi la President?” ”În medie … cam 500 de copii, din toate colțurile țării …” ”și care ar fi media de clienți care vin în week-end la President?” ”Circa 2500 de persoane.” ”Cedez legătura în redacție, deoarece am intrat deja în – mintea pruncilor – și vreau să mă joc puțin cu mingea de apă împreună cu micuții de aici.” ”Hai cine vrea mingea …?” ”Eu nenea … ba eu nenea …”

Debut fulminant de sezon estival 2017 – Marca ”President”

”Am preluat legătura, pentru că-l am ca interlocutor pe unul din distinșii manageri ai Complexului Turistic President, domnul Dumitru Fechete. Bună ziua și bine vă revedem în noul sezon estival 2017.” ”Bună ziua și bine ați venit la President.” ”Cum a debutat noul sezon estival?” ”Noul sezon a debutat foarte bine, în sensul că am avut un week-end prelungit în perioada Rusaliilor când am fost plini, atât cu hotelul cât și cu aquapark-ul, iar cum stațiunea a fost asaltată de turiști, am avut cinci zile de sezon plin. Ne-am străduit să le oferim clienților cât mai multe posibilități de distracție și agrement. Astfel, în curtea hotelului am organizat o masă festivă cu program folcloric, având un meniu special cu batal la proțap, peste zi clienții având acces în aquapark, unde au fost organizate programe de Aqua Zumba, Spuma Party, cu acces la bazinul cu valuri, saune, tobogane interioare și exterioare, cabinete de masaj și cosmetică; cred că totul a fost foarte bine, în așa fel încât clienții să revină la noi.”

”În ceea ce privește hotelul cel nou?”

”Hotelul cel nou va fi deschis în data de 10 iulie. Vrem să prindem sezonul cât mai curând, pentru că avem multe solicitări de cazare; practic din data de 15 având gradul de ocupare la întreaga capacitate. E un hotel de 45 de camere, cu cinci apartamente, piscină interioară, bazin exterior și o zonă de SPA cu piscine, cabinete de cosmetică, o baie turcească (ceva nou pentru President și pentru Băile Felix), cei cazați fiind conectați printr-un culoar de acces și la toate bazinele aquapark-ului.

”Oferte pentru noul sezon estival?”

”Ofertele le-am lansat anul trecut la Târgul de Turism – București. Colaborăm foarte bine cu multe agenții de turism din România, cu majoritatea tur-operatorilor de pe piața românească, biletele vânzându-se foarte bine. Avem tarife cu demipensiune, cu pensiune completă, all – inclusive și cu o parte de servire a mesei prin bufet suedez, atât partea de mâncare, cât și băuturile: apă, răcoritoare, bere și cafea, fiind la dispoziția clienților noștri la discreție. De asemenea, în fiecare săptămână vom organiza câte o seară bihoreană, având ca invitați Ansamblul ”BIHORUL”, formația ”Larisa Band”, oferind clienților un meniu mai special, dorind ca toți cei care ne vin ca oaspeți să se simtă ca la ei acasă. Să se simtă PRESIDENȚI.”

De strajă pe toboganele din ”patria apelor termale”

”Noi predăm legătura, pentru că ne aflăm pe toboganul kamikaze din aquapark-ul exterior și-n scurt timp o săăăăă … auuu mamăăăă …” … Afdame … Cfaime … Hei băieți! Am pierdut legătura cu cei doi colegi, cărora le mulțumim pentru toată activitatea ”asiduă și anevoioasă” depusă în aceste zile. Domniile lor, prin interviuri, declarații și instantanee ne-au introdus în atmosfera de vacanță și relaxare de la Aquapark-ul ”President” din Băile Felix … și nu de alta … dar vrem să închidem redacția și să mergem și noi pe acolo. Ce ziceți dragi cititori, nu ne întâlnim la o apă termală prezidențială? Ne vedem acolo … PA!

Valeriu Ioan