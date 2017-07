Afdam și Cfaim în împărăția apelor termale – AQUA PRESIDENT –

Bună ziua stimați cititori de pretutindeni. Este vară, vacanță și tare am dori să scăpăm de căldura din termometre. Suntem în legătură directă cu corespondenții noștri Afdam și Cfaim, aflați de câteva zile la Complexul Turistic ”President” din Băile Felix, pentru a ne transmite o veste de maximă importanță pentru viitorul bunei dispoziții și sănătății noastre naționale: spunem bună ziua colegilor noștri Afdam și Cfaim de la Agenția de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag” … ne auziți?

Corespondenți în împărăția apelor termale

”Da vă auzim. Bună ziua domniilor voastre și tuturor cititorilor noștri. Ne aflăm ”evadați” de câteva zile într-un veritabil colț de rai, la Hotel ”PRESIDENT & Aqua Park resort” din Băile Felix, fiind pregătiți ca în cele ce urmează să vă transmitem în detaliu cele mai tari momente de relaxare și de divertisment, din România și de ce nu, din lume.” ”Vom lua interviuri, declarații de ultimă oră și sperăm ca doza de voie bună și sănătate de aici să intre și în inimile și casele voastre.”

Cu cine începem? ”Aș vrea să încep eu …” ”Te ascultăm Afdame.” ”Îl am alături de mine pe domnul Ionuț Buz, reprezentantul complexului care … ” ”va fi gazda dumneavoastră pentru o bucată de drum. Bună ziua și bine ați venit la Complexul Turistic President din Băile Felix. Suntem onorați să fiți și azi alături de noi … și vă propun ca-n acest episod gazetăresc să vă prezint puțin aquapark-ul nostru, deoarece suntem în plin sezon estival și ați găsi aici amănunte interesante și mai ales … fierbinți.”

Aquapark în mijlocul vârtejului

Îi dăm legătura lui Cfaim, aflat în incinta Aquapark-ului: Cfaime … ne auzi? ”Auuuuuuu” Cfaime, Cfaime, ești în direct … ”Da, da stimați cititori eram prins de un curent în bazinul cu vârtej șiiii …” Lasă vârtejurile colega și treci la muncă … ” ”Da … am revenit în fața microfonului și îl avem alături de noi pe domnul Ionuț. Spuneți-ne câteva cuvinte despre istoricul Aquapark-ului President.” “Aqua President” a fost inaugurat în luna noiembrie a anului 2012, fiind primul aquapark deschis în din Băile Felix. La această oră el are în componență 13 bazine interioare, cinci bazine exterioare, cinci tobogane și zonă exterioară de plajă; bazinele interioare au diferite forme și tematici: cu vârtej, cu bule, jacuzzi, toate având dotări pentru relaxare și distracție. Din 2014 deasupra acestei locații s-au construit încă un hotel și un restaurant, în general destinate pentru familiile cu mulți copii, avantajul lor stând în accesul nelimitat al clienților în zona bazinelor. De asemenea aceste camere sunt de dimensiuni mai mari, dotate cu paturi extensibile, putând caza cinci până la șase persoane mai tinere sau copii.”

În zona bazinului cu tobogan roșu

”Ne aflăm în prima zonă a aquapark-ului interior, unde clienții noștri se pot bucura de aventură și de relaxare, elemente date de bazinul cu vârtej și de toboganul roșu. Zona este frecventată în mod preponderent de copii, adolescenți și de tineri, care sunt entuziasmați de ceea ce se întâmplă. De asemenea, persoanele doritoare, pot folosi și bazinul cu apă sărată rece, care are proprietăți terapeutice pentru multe afecțiuni. În continuare …”

Dinspre Cluj înspre Madrid via Viena

”Cfaime solicit legătura, pentru că-i am alături de mine pe doamna Dorina și pe domnul Mircea Danta din Cluj. Cum vă simțiți … sunteți pentru prima dată la President?” ”Da … prima dată.” ”Cum vi se par condițiile? ”Condiții foarte bune! Păcat că plouă afară … dar ne place apa pentru că este caldă …” ”Curățenia este foarte bună, apa curată … Ce mai … super!”

”Excelent! Mă numesc Bogdan, sunt din Austria și am venit cu un prieten. Din Viena am auzit de acest loc și-am hotărât să vizităm acest loc ca să vedem ce se petrece? Îmi plac piscinele de aici … oamenii, atmosfera … e super.” ”Ai recomanda acest loc și altor prieteni?” ”Cu siguranță, da!”

” Holla!” Sunt Cristi și locuiesc la Madrid. E taaare! Calitatea apei foarte bună … totul foarte curat … De aceea, vă recomandăm tuturor: HAIDEȚI LA PRESIDENT!”.

La un suc, sau o cafea ”a la piscină”

”Vă invităm la un suc. Ne aflăm în fața barului din incintă și vrem să-i informăm pe cititorii dumneavoastră că în incinta acestei locații clienții noștri își pot folosi sumele de bani puse pe brățara oferită la recepția de la intrare, ei putând consuma la discreție, băuturi răcoritoare sau alcoolice, sticksuri, cafea, etc. Aveți de asemenea și posibilitatea să vă controlați sumele existente pe ceasuri, folosind dispozitivele cititoare de ceasuri, care vă indică data, ora și suma existentă. Suma pe care n-o consumați, vi se va restitui la plecare, odată cu un bon fiscal.”

În continuare în aventura apelor termale de la President

”Ne aflăm în dreptul piscinei cu hidromasaj cu tematica ”Wirlpool. Aici clienții sunt masați în toate părțile corpului și pot să vă spun că este un loc foarte solicitat. Mergând în stânga, dăm de un bazin cu apă rece și cu pietre care ne pot ajuta tălpile picioarelor să se relaxeze prin reflexo-terapie, pentru ca mai apoi îndreptându-ne spre dreapta, să putem intra în piscina cu ”Grotă mediteraneană și ciupercă”, care iată că pornește între timp, având de ales în continuare, ori în a ne odihni pe paturile cu hidromasaj din complexul de piscine numit ”Hawai”, ori în a intra la piscina ”Bora – Bora”, pentru a ne simți cu adevărat ”PRESIDENȚI”.

La saunele presidențiale

”Ați făcut baie? Vă invităm să accesați cele două saune interioare, cea finlandeză și cea turcească, unde aveți posibilitatea, de a beneficia de o tură de transpirație. Recomandăm ca la intrarea în saune să faceți un duș înainte și după folosirea saunei și să vă lăsați papucii în fața ușii, folosind prosopul pentru așezarea pe bănci, pentru ca relaxarea să fie totală. În completare, ca un bonus de sănătate vă prezentăm și-o altă saună căutată de clienții noștri: sauna cu blocuri de sare aduse din Himalaya, unde puteți inspira o doză crescută de sănătate … Mai în față, avem de asemenea încă un bazin cu apă rece care ne poate ajuta la răcorirea corpului odată cu ieșirea din saune.”

Din Piatra Neamț la Aqua President Băile Felix

”Afdame solicit legătura, pentru că o am lângă mine pe doamna …” ”Viorica … din Piatra Neamț … ” ” Veniți pentru prima oară?” ”Nu, pentru a treia oară. Îmi place foarte mult … nici nu mai am cuvinte să spun ce bine mă simt; vin în fiecare an …” ”Ce vă place cel mai mult aici la President?” ”Băile … apa care mă masează. Sufăr de afecțiuni reumatice … mă dor picioarele, mâinile, toate articulațiile … și mă gândesc că dacă aș veni și de acum încolo în fiecare an, m-aș vindeca.”

”Cfaime, poți să preiei legătura, dar eu propun să mergem și noi la masă ca oamenii, că am o foame de … președinte. Nu de alta dar și mâine e o zi. Așa că.” ”Drept grăiești prietene Afdame. Dragi cititori … vă invităm și mâine alături de noi în minunata lume a Aquapark-ului President din Băile Felix. Nu de alta … dar s-o cam înserat / și demult noi n-am mâncat. Așa că … pe mâine, la bună revedere!” ”Și vorba ardeleanului … PA!”.

Valeriu Ioan