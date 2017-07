Avalanșă de ilegalități în trafic. Duium de permise suspendate.

Polițiștii rutieri au acționat ieri pentru prevenirea accidentelor rutiere şi combaterea cauzelor generatoare ale acestora, în special cele referitoare la depăşirea limitei de viteze. La nivelul întregului județ, au fost aplicate 182 sancţiuni contravenţionale de peste 28.000 lei. Ca măsură complementară, poliţiştii au reţinut în vederea suspendării dreptului de a conduce, 14 permise de conducere din care 8 pentru depășirea limitei de viteză.

În data de 20.07.2017, în jurul orei 10:00, polițiștii Secției de Poliție Rurală Negreşti Oaş au identificat un tânăr de 20 ani din localitatea Tulgheş, judeţul Harghita care conducea un autoturism pe raza localității Racşa, fără a poseda permis de conducere de nici o categorie. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drum public fără a poseda permis.

În data de 20.07.2017, polițiștii rutieri din cadrul Poliţiei Oraş Ardud, au indentificat în trafic pe DN19/A, un bărbat de 46 de ani, din Ardud care conducea un ATV deși consumase băuturi alcoolice. Fiind testat cu aparatul etilotest acesta a indicat 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată a fost condus la Spitalul Municipal Satu Mare, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabiririi cu exactitate a alcoolemiei. În urma extinderii verificărilor poliţiştii au constatat faptul că ATV-ul avea aplicate numere de înregistrare aparținând altui vehicul.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare și conducerea unui vehicul cu numere false.

În data de 20.07.2017, în jurul orei 07:00, poliţiştii rutieri careieni au depistat în trafic pe raza localităţii Carei, un bărbat de 53 ani din localitate, conducând un autoturism pe strada 25 Octombrie, sub influenţa băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul etilotest acesta a indicat 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care conducatorul auto a fost condus la Spitalul Municipal Carei unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză se efectueaza cercetari sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

În data de 20.07.2017, în jurul orei 16:50, polițiștii Secției de Poliție Rurală Petreşti, în timp ce desfăşurau activităţi de supraveghere şi control a traficului rutier, au oprit pe strada Scânteii din Sanislău, un autoturism condus de un tânăr de 27 ani din localitate. La efectuarea controlului, polițiștii au constatat faptul că seria de șasiu a autoturismului nu corespunde cu seria din actele autoturismului condus. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infractiunii de punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de inmatriculare.