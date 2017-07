Becali le-a pus gând rău celor de la CSA Steaua

Gigi Becali spune ca nu este ingrijorat de aparitia echipei CSA Steaua in fotbalul romanesc si spune ca va face tot ce-i sta in putere pentru a bloca formatia Armatei in ligile inferioare. “O sa ajunga, sa zicem, in Liga 3. Cand o sa ajunga acolo eu o sa-i tin cinci ani in Liga 3, sa ma distrez cu ei. Nici din Liga 4 nu cred ca promoveaza, ca acolo sunt Rapid, Sportul”, a spus Becali intr-o conferinta de presa. “Pot face ei zece Stele, insa Steaua e una singura. FCSB e continuatoarea, succesoarea. Astia de la Armata spun ca au ei palmaresul pana in 2003. Cum sa fie, ma, la voi, cand l-ati predat lui Paunescu in 1999 sau 2000? L-a preluat succesorul si apoi a ajuns la mine”, a mai spus Becali. La primul meci al celor de la FCSB in noul sezon de Liga 1 Betano au fost prezenti 10237 de spectatori pe Arena Nationala. O zi mai tarziu CSA Steaua sustinea primul antrenament cu public, aproximativ 1000 de suporteri din Peluza Sud fiind prezenti in Ghencea.