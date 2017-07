Campania ”Zero la mie”, demarată de Poliție

Având în vedere numărul infracţiunilor comise de persoanele aflate sub influenţa alcoolului, Poliţia Satu Mare demarează campania “Zero la mie”. Campania se adresează și celor care muncesc în străinătate şi se întorc acasă în vacanţă, mulți dintre ei neștiind că în România, spre deosebire de alte state, nu este permisă conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului.

Limită zero la alcool în România

Șeful IPJ Satu Mare, Sorin Stan, a declarat într-o conferință de presă susținută ieri, că s-a ţinut cont de faptul că în perioada verii revin acasă persoanele plecate peste hotare la muncă, iar din experienţa anilor trecuţi s-a constatat că acum creşte şi numărul accidentelor.

Inspectorul principal Felicia Hrihorişan a declarat că sunt persoane care nu ştiu că în România nu este permis alcoolul la volan. “Trebuie să spunem că şi alcoolul este un drog, deşi e un drog legal. Profităm de sezonul estival să putem ajunge acolo unde este concentraţia mai mare de lume, să putem transmite anumite mesaje. În acest an vrem să promovăm această idee că în România limita permisă de alcool în sânge pentru conducătorii auto este zero. Există mereu această confuzie cu alte ţări, de cei care vin în vacanţă din alte ţări şi lucrează în alte ţări ale Uniunii Europene, în care există mai mare toleranţă faţă de limita de alcool. Acolo limita este 0,2 – 0,4, în funcţie de vârsta conducătorului auto, de anii de conducere. În România lucrurile sunt foarte simple, deşi există o oarecare confuzie, limita este zero. Trebuie să ştim că acest consum de alcool la volan se asociază cu accidente rutiere deosebit de grave. Sezonul estival predispune la un consum mai ridicat de alcool, în plus, căldura potenţează alcoolul şi dă stare mai mare de agresivitate celor predispuşi spre aşa ceva şi atunci constatăm în urma studiilor pe care le-am făcut pe o perioadă de şase ani că violenţele tind să devină mai numeroase pe perioada verii, din iunie până în august există o creştere, cu un maxim înregistrat în august. De asemenea, accidentele rutiere grave tind să fie mai numeroase în sezonul cald, există o serie de motive, de la faptul că circulăm mai mult, viaţa socială este mai intensă”, a spus Felicia Hrihorişan.

Acțiunile campaniei

Campania va începe cu activităţi în şcolile de şoferi din Satu Mare dar şi la ştrandurile din Carei, Tăşnad sau în parcul din Negrești Oaș. Vor avea loc sesiuni de informare, concursuri cu premii sau se vor putea face chestionare. Conform statisticilor, în primele cinci luni polițiștii sătmăreni au constatat 72 de infracţiuni comise de persoane sub influenţa alcoolului.

Cauza accidentelor grave

Tot cu aceeași ocazie, șeful Poliţiei Satu Mare, Sorin Stan, a declarat că accidentele cele mai grave din judeţul Satu Mare sunt cauzate de neadaptarea vitezei la condiţiile de drum. El a dat exemplul tragediei de luni de la Livada, când un tânăr aflat la volanul unei maşini de teren puternice, a pierdut controlul volanului, iar în urma accidentului au murit patru persoane.

“Accidentele cele mai grave nu s-au datorat consumului de alcool, ci neadaptării vitezei la condiţiile de drum. Din păcate, aici avem o problemă, factorii sunt mai mulţi, şi infrastructura rutieră, parcul auto a crescut, maşinile sunt de capacităţi mari, puternice şi probabil mulţi conducători auto nu au experienţa necesară să stăpânească aceşti bolizi. Sunt cazuri nefericite. Evenimentele rutiere, raportat la perioada anului trecut, sunt mai puţine, din păcate victimele, morţii sunt mai mulţi. În evenimente au fost implicate mai multe persoane, vedeţi şi cel de luni, o tragedie, tot pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum”, a declarat Sorin Stan.

Cristian Stan