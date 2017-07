Chiajna s-a mişcat repede şi are un nou antrenor

La o zi dupa despartirea oficiala de Dan Alexa oficialii clubului Concordia Chiajna i-au gasit acestuia inlocuitor. Vasile Miriuta a semnat cu Concordia Chiajna si va debuta pe banca ilfovenilor la finalul acestei saptamani in meciul cu CS Universitatea Craiova. In varsta de 48 ani, Miriuta a fost debarcat de la CFR Cluj in pauza competitionala, cand in locul sau a fost ales Dan Petrescu. Miriuta a mai antrenat Ceahlaul, ASA Tg.Mures, Gyor, Energie Cottbus si CFR Cluj.