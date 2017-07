Cluburile din Premier League fac spectacol pe piata transferurilor

Deschisa la 1 iulie, perioada de transferuri din fotbalul european a incins deja piata si cluburile din Premier League au cheltuit deja peste un miliard de lire sterline.

Mai precis, in doar zece zile au fost cheltuite 571 milioane de lire sterline pentru transferurile de jucatori.

Capul de afis este reprezentat de trecerea atacantului belgian Romelu Lukaku de la Everton la Manchester United pentru 75 milioane de lire.

Arsenal nu s-a lasat mai prejos si l-a luat pe internationalul francez Alexandre Lacazzette pentru 53 milioane de lire de la Olympique Lyon.

Manchester City a cheltuit deja 78 milioane pe doua transferuri, Bernardo Silva de la Monaco in schimbul a 43 milioane si portarul Ederson de la Benfica pentru 35 milioane.

Liverpool a scos din conturi 39 milioane pentru aducerea lui Mohamed Salah de la AS Roma, in timp ce campioana Chelsea a platit 31 miliaone pentru fundasul german Antonio Rudiger de la AS Roma.

Recordul de transferuri in Premier League a fost stabilit in 2016, cand la finalul perioadei de mercato, la tragerea liniei, cluburile cheltuiseara un miliard si 165 milioane de lire sterline.

Perioada de transferuri din acest an se incheie pe 31 august, astfel ca sunt sanse mari ca recordul din 2016 sa fie doborat.